Valkosipuli, oliiviöljy, mustapippuri… – brasilialaisen kokkailun kolme käytetyintä ainesosaa tuovat makua ateriaan

Naudanliha on pääosassa brasilialaisessa ruokapöydässä. Siitä tehdään pääruokia niin pannulla kuin uunissa. Muurlalaisen Sandra Helmisen suosikki on entrecôte eli ruhon etupäästä leikattu välikyljys.

– Siinä on rasvaa, joten se on maukkaampaa.

Yleinen pääruoka syntyy, kun naudanlihan oheen valmistetaan mustapapukastike ja riisi.

Sandra Helminen kertoo brasilialaisen ruokakulttuurin olevan sekoitus monesta tyylisuunnasta. Se on saanut vaikutteita niin Portugalin, Afrikan kuin Ranskan keittiöistä.

– Rakastan ruoanlaittoa!

Aterian alkuun Brasiliassa tarjotaan useimmiten kevyt vihersalaatti, mutta Sandra Helminen taikoo vierailleen brasilialaisen sosekeiton ja italialaissuomalaisen bruschettan.

Alkukeittoon on soseutettu keitettyä porkkanaa, perunaa ja bataattia ja se on maustettu mustapippurilla. Maustamiseen voi käyttää myös chiliä.

Keiton päälle silputaan ennen tarjoilua tuoretta korianteria, joka on yleinen mauste Brasiliassa. Helminen käyttää paljon tuoreita yrttejä.

– Niitä on hyvin saatavilla suomalaisista ruokakaupoista, hän sanoo.

– Suomesta saa muutenkin samoja mausteita kuin Brasiliasta. Käytän ruoanlaitossa paljon mustapippuria ja myös currya.

Helmisen bruschettassa on paahdetun tumman leivän päällä kirsikkatomaattilohkoista, hienonnetusta basilikasta, pieneksi leikatusta valkosipulista ja oliiviöljystä sekoitettu salsa, joka on maustettu suolalla.

– Koska olen saanut itse vaikutteita myös italialaisesta ja suomalaisesta keittiöstä, voin tarjota alkuruoaksi bruschettaa, jossa vaalea leipä on korvattu ruisleivällä, hän nauraa.

– Suomessa olen oppinut syömään tummaa leipää. En ollut ikinä nähnyt sellaista Brasiliassa.

Sandra Helminen paistaa entrecôtet oliiviöljyssä kuumalla pannulla, ja maustaa lihan mustapippurilla ja suolalla. Mustapippuri ja oliiviöljy ovat valkosipulin ohella olennaisimmat brasilialaisen ruoan maut. Lopuksi pannulla paistuu sipulirenkaita pihvien päälle.

Helminen muistuttaa, että liha paistetaan vasta sitten, kun kaikki muu ruoka on tehty.

– Brasiliassa ruoka syödään todella kuumana, ja liha heti, kun se on valmista.

Jasmiiniriisiin Helminen käyttää oliiviöljyä, valkosipulia ja suolaa.

– Riisin sekaan kuullotetaan ensin valkosipulia pannulla. Kun se on saanut hiukan väriä, se siirretään kattilaan, jonne laitetaan riisi ja lisätään vettä vähitellen.

Mustapapukastike syntyy kuivatuista tai tuoreista mustapavuista, jotka pestään hyvin ja kypsennetään painekattilassa. Helminen hankkii mustapavut afrikkalaisesta ruokakaupasta Turun kauppahallista.

– Ne kypsyvät painekattilassa 35–40 minuutissa. Tavallisessa kattilassa kypsyminen kestää paljon kauemmin, hän huomauttaa.

Papukastike muuttuu papumuhennokseksi, kun kattilaan laitetaan papujen sekaan kypsymään pekonia tai muuta porsaanlihaa, ja tietenkin valkosipulia ja lihalientä. Mukaan voi lisätä myös tavallista sipulia.

Pääruokalautaselle tulee lihan, riisin ja kastikkeen seuraksi italiansalaatin näköinen ruokaisa brasiliansalaatti. Se sisältää perunaa, porkkanaa, herneitä, maissia, rusinaa ja majoneesia. Annosten päälle Helminen ripottelee tikkumaisia perunasipsejä.

Brasilialaiset juovat ruoan kanssa perinteisesti ananas-, appelsiini- tai sitruunatuoremehua. Myös limonadeja käytetään ruokajuomana, mutta viinejä ei.

– Brasilialaiset viinit ovat liian makeita juotavaksi ruoan kanssa, Sandra Helminen toteaa.

Jälkiruoilla ei ole suurta roolia brasilialaisella aterialla. Yleensä sen sijaan tarjotaan hedelmiä kuten mangoa tai passionhedelmää.

Brasiliassa avokado lasketaan hedelmäksi, joten Helminen oli hämmästynyt nähtyään sitä Suomessa ruokasalaatissa. Avokadosta tehdään useimmiten smoothie banaanin, maidon ja sokerin kanssa.

– Se on todella hyvää!

Suomalaissa pizzerioissa käydessään Sandra Helminen kaipaa ketsuppipulloja, joita Brasilian pizzerioiden pöydissä on aina tarjolla. Suomessa hän laittaa pizzansa päälle mielellään sekä ketsuppia että sinappia.

Ateria brasilialaisella twistillä

Zuppa

5 perunaa

2 porkkanaa

1 bataatti

selleriä

tomaattipyrettä

oliiviöljyä

valkosipulia

1,5 l vettä

1–1,5 kasvisliemikuutiota

suolaa

kuohukermaa

mustapippuria

Anna jauhetun valkosipulin ruskistua kattilassa. Lisää vesi, liemikuutio, tomaattipyre, peruna, porkkanat, bataatti ja selleri. Keitä kypsäksi. Soseuta sauvasekoittimella ja lisää kuohukermaa. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Anna kiehua vielä 3 minuuttia ja keitto on valmis.

Brasilialainen majoneesisalaatti

5 perunaa

2 isoa porkkanaa

100 g oliiveja hienonnettuna

säilykeherneitä

säilykemaissia

kasvisliemikuutio

400 g majoneesia

rusinoita maun mukaan

perunasipsejä koristeluun

Leikkaa perunat pieniksi kuutioiksi ja porkkanat vielä pienemmiksi. Keitä kasvisliemikuutiolla ja suolalla maustetussa vedessä al denteksi. Anna jäähtyä.

Lisää puoli tölkkiä herneitä ja puoli tölkkiä maissia. Lisää lopuksi rusinat ja hienonnetut oliivit. Sekoita kaikki majoneesiin. Voit lisätä myös kermaista tuorejuustoa. Laita tarjoiluastiaan ja koristele perunatikkusipseillä.

Papumuhennos

500 g tuoreita mustapapuja

pekonia / makkaraa / porsaanlihaa

1,5 l vettä

lihaliemikuutio

suolaa

oliiviöljyä

6 valkosipulinkynttä

Kypsennä papuja 35–40 minuuttia painekattilassa yhdessä pekonin, porsaanlihan tai makkaran kanssa lihaliemessä. Kuullota pannussa hienoksi silputtua valkosipulia öljyssä kunnes se on kullanruskeaa. Kaada öljy valkosipulin kera papuvuokaan. Sekoita.

Kasvisversion saa käyttämällä lihan sijaan punajuurta, porkkanaa ja kasvisliemikuutiota.

Mustapapukastike syntyy samalla tavalla, mutta ilman lihaa. Silloin pavut hienonnetaan tehosekoittimessa.

Riisi

2 rkl oliiviöljyä

3 valkosipulinkynttä

200 g jasmiiniriisiä

4 lasillista vettä

1 tl suolaa

Laita oliiviöljy ja pienitty valkosipuli kattilaan. Lisää riisi, kun valkosipuli on saanut väriä. Paista riisiä 3 minuuttia. Lisää vesi vähitellen. Lisää suola. Anna kypsyä 15–20 minuuttia, kunnes riisi on hyvin kypsää ja vesi on haihtunut.

Entrecôtet

Paista lihat kuumalla pannulla oliiviöljyssä.

Mausta mustapippurilla ja suolalla.

Ruskista päälle sipulirenkaita.

Rakkaus toi mutkien kautta Muurlaan

Brasilialaissyntyinen Sandra Helminen työskentelee Salossa ravintola Musinessa tarjoilijana ja järjestää sinne myös tapahtumia kuten helmikuussa edessä olevat sambakarnevaalit. Lisäksi hän opettaa tanssia Salon Gym & Fitness Centerissä.

Helminen on asunut Suomessa yli 20 vuotta. Lihaskuntovalmentajana ja tanssinopettajana työskennellyt nainen asui yli 6 miljoonaan asukkaan rannikkokaupunki Rio de Janeirossa, kun tapasi sambakarnevaaleilla komean suomalaismiehen. Hän rakastui suin päin, meni naimisiin ja muutti Turkuun.

– En tiennyt, missä Suomi on enkä ollut edes kuullut koko maasta aiemmin, mutta rakkaus oli niin suurta, Helminen nauraa.

Kulttuurishokki oli väistämätön.

– Suomalainen nainen on niin itsenäinen! Se on hienoa, ja olen vahvistunut jo itsekin, mutta alkuun kaikki tuntui vieraalta, Helminen muistelee.

– Brasiliassa sinusta pitävät huolta ensin äiti ja isä, sitten menet naimisiin ja miehesi huolehtii sinusta, mutta sinä myös passaat häntä. Täällä ei toimita niin.

Seitsemän vuoden jälkeen ensimmäinen avioliitto oli kriisissä, Helminen stressaantunut, surullinen ja masentunut. Avioero oli ainoa järkevä vaihtoehto.

Sandra Helminen itsenäistyi, työskenteli tanssinopettajana Naantalissa ja Raisiossa, ja perusti oman yrityksen, jossa opetti sambaa ja järjesti show´t. Elämään astui seuraava suomalainen rakkaus ja toinen avioliitto Turussa.

– Miehellä oli italialainen ravintola, jossa myös työskentelin kymmenen vuotta ja opin italialaista ruoanlaittoa, Helminen kertoo.

Toisen avioliiton päätyttyä eroon Sandra Helminen tapasi muurlalaisen Jari Helmisen, meni naimisiin ja muutti Salon Tuohittuun.

– Tämä on viimeinen rakkaus, hän toteaa hymyillen.

– Nyt olen omaksunut suomalaisen kulttuurin, olen voimaantunut ja niin tyytyväinen. Suomalainen nainen on luja ja niin kiva! Koen olevani puoliksi suomalainen. Olenhan asunut täällä jo puolet elämästäni.

Uudenvuodenaattona Sandra Helminen järjesti miehensä kanssa 30 ystävälleen ruokajuhlat Tuohitun kyläyhdistyksen Tuohikodolla.