Venäjä hyökkää taas Ukrainaan, kymmeniä ohjuksia ammuttu – Venäjä: Ukrainan aseistaminen tekee länsimaista sodan osapuolia

Ukrainassa on parhaillaan käynnissä Venäjän ilmahyökkäys. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä on ampunut yli 30 ohjusta eri puolilla maata sijaitseviin maaleihin.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tapahtunut ainakin kaksi räjähdystä. Ne johtuivat ukrainalaismedian mukaan ilmatorjunnasta. Asukkaita on kehotettu pysymään suojissa.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan Kiovassa on hyökkäyksessä kuollut ainakin yksi ihminen ja haavoittunut kaksi.

Armeijan edustajan Juri Ignatin mukaan ohjukset ammuttiin Murmanskin alueelta lähteneistä pommikoneista. Ignat sanoo ilmatorjunnan työskentelevän kovan paineen alla.

Odessassa Etelä-Ukrainassa ainakin kaksi energialaitosta on vaurioitunut iskuissa, mutta kukaan ei tiettävästi ole haavoittunut, kertoi alueen sotilashallinnon edustaja Juri Kruk sosiaalisessa mediassa.

Ukrainalaiset voimayhtiöt ovat jo varotoimena katkaisseet sähköjä eri puolilta maata, muun muassa Kiovan seudulta, kertoo ukrainalaismedia.

Viime yönä Ukrainaan lähetettiin Asovanmereltä 24 iranilaista lennokkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaikki lennokit tuhottiin.

Venäjä on lokakuusta lähtien tehnyt Ukrainaan säännöllisiä ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Niiden kohteena on ollut varsinkin Ukrainan energiainfrastruktuuri. Hyökkäykset ovat vaurioittaneet pahoin Ukrainan sähköverkkoa, ja eri puolilla maata on ollut toistuvia sähkökatkoja.

Peskov: Länsimaat Ukrainan sodan osapuolia

Venäjän mukaan länsimaiden päätös toimittaa moderneja taistelupanssarivaunuja Ukrainaan tekee niistä konfliktin osapuolia.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan länsimaat antavat toistuvasti lausuntoja, joissa kertovat lähettävänsä erilaisia aseita, mutta sanovat, ettei se merkitse osallisuutta. Venäjä on tästä jyrkästi eri mieltä, Peskov sanoi.

Saksa ja Yhdysvallat kertoivat eilen lähettävänsä Ukrainaan taistelupanssarivaunuja. Samalla Saksa antoi muille maille luvan lähettää Ukrainaan saksalaisvalmisteisia panssarivaunuja.