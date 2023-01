Venäjä hyökkäsi taas Ukrainaan – kymmeniä ohjuksia eri puolille maata, Ukraina sanoo pudottaneensa suurimman osan

Venäjä teki torstaina jälleen uuden ohjushyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui Ukrainaan 55 ohjusta, joista Ukraina olisi pudottanut 47.

Pääkaupunki Kiovan alueella ammuttiin alas 20 ohjusta, sanoi asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi viestipalvelu Telegramissa. Tietoja ohjusten määristä ja pudotuksista ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan Kiovassa kuoli hyökkäyksessä ainakin yksi ihminen ja kaksi haavoittui.

Odessassa Etelä-Ukrainassa ainakin kaksi energialaitosta vaurioitui iskuissa, mutta kukaan ei tiettävästi ole haavoittunut, kertoi alueen sotilashallinnon edustaja Juri Kruk sosiaalisessa mediassa.

Ukrainalaiset voimayhtiöt olivat jo varotoimena ennen iskuja katkaisseet sähköjä eri puolilta maata.

Torstain vastaisena yönä Venäjä lähetti Ukrainaan Asovanmereltä 24 iranilaista lennokkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaikki lennokit tuhottiin.

Venäjä on lokakuusta lähtien tehnyt Ukrainaan säännöllisiä ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Niiden kohteena on ollut varsinkin Ukrainan energiainfrastruktuuri. Hyökkäykset ovat vaurioittaneet pahoin Ukrainan sähköverkkoa, ja eri puolilla maata on ollut toistuvia sähkökatkoja.

Euroopassa ehdotettu rypäleaseiden toimittamista Ukrainaan

Euroopassa on ehdotettu rypäleaseiden toimittamista Ukrainaan. Asiasta kertoo virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle.

Lähde puhui AFP:lle sillä ehdolla, että sekä hänen nimensä että edustamansa maa jätettiin kertomatta. Virkamieslähde kertoo maansa hallituksen hyväksyneen asetoimituksen ja hakeneen tarvittavaa vientilupaa Saksalta.

– Ukrainalaiset ovat pyytäneet niitä. Ne ovat legitiimejä aseita. Niiden aiheuttamat sivuvahingot eivät ole enää niin suuria. Ne olivat hyvin suuria vielä 1940- ja 50-luvuilla, mutta nyt ne ovat hallittavissa. Ukrainan on voitettava sota, se tässä on tavoitteena, virkamieslähde kommentoi vieraillessaan Washingtonissa.

Rypälepommien käyttö ja vienti on kielletty YK:n sopimuksella, johon kaikki Euroopan maat eivät kuitenkaan ole liittyneet.

Sopimuksen ulkopuolella ovat muun muassa Puola, Suomi, Ukraina ja Venäjä, joka on käyttänyt rypälepommeja Ukrainassa runsain mitoin.

Rypäleaseet ovat räjähteitä, jotka sisältävät useita pienempiä tytäraseita, jotka tyypillisesti leviävät laajalle alueelle. Epätarkkuutensa vuoksi niitä pidetään erityisen vaarallisina siviileille.

Peskov: Länsimaat Ukrainan sodan osapuolia

Venäjän mukaan länsimaiden päätös toimittaa moderneja taistelupanssarivaunuja Ukrainaan tekee niistä konfliktin osapuolia.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan länsimaat antavat toistuvasti lausuntoja, joissa kertovat lähettävänsä erilaisia aseita, mutta sanovat, ettei se merkitse osallisuutta. Venäjä on tästä jyrkästi eri mieltä, Peskov sanoi.

Saksa ja Yhdysvallat kertoivat eilen lähettävänsä Ukrainaan taistelupanssarivaunuja. Samalla Saksa antoi muille maille luvan lähettää Ukrainaan saksalaisvalmisteisia panssarivaunuja.