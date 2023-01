Venäjä iski Ukrainaan kymmenillä ohjuksilla – ukrainalaisviranomaisten mukaan iskuissa kuoli toistakymmentä ihmistä

Venäjän torstaina ympäri Ukrainaa tekemissä iskuissa kuoli 11 ihmistä ja haavoittui toiset 11, kertoivat ukrainalaiset pelastusviranomaiset.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui Ukrainaan 55 ohjusta, joista Ukraina olisi pudottanut 47.

Tietoja ohjusten määristä ja torjumisesta ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Venäjä kohdisti iskujaan energiainfrastruktuuriin. Ukrainassa on ollut useilla alueilla sähkökatkoja. Ukrainalaiset voimayhtiöt olivat jo varotoimena ennen iskuja katkaisseet sähköjä eri puolilta maata.

Torstain vastaisena yönä Venäjä puolestaan lähetti Ukrainaan Asovanmereltä 24 iranilaista lennokkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaikki lennokit tuhottiin.

Venäjä teki uuden mittavan hyökkäyksensä päivä sen jälkeen, kun Saksa ja Yhdysvallat olivat luvanneet lähettää nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja Ukrainan avuksi.

– Tämän olisi pitänyt tapahtua aiemmin ja isommilla määrillä, ukrainalainen lääkäri Liza sanoi uutistoimisto AFP:lle lähellä itäisen etulinjan tuntumassa sijaitsevaa Bahmutin kaupunkia.

Tästä huolimatta AFP:n jututtama lääkäri kertoi panssarivaunuavun olevan tervetullutta.

Energiaministeri: Venäjä tavoittelee energiajärjestelmän romahdusta

Venäjä on lokakuusta lähtien tehnyt Ukrainaan toistuvasti ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Niiden kohteena on ollut varsinkin Ukrainan energiainfrastruktuuri. Hyökkäykset ovat vaurioittaneet pahoin Ukrainan sähköverkkoa, ja eri puolilla maata on ollut toistuvia sähkökatkoja.

Energiaministeri Herman Halushtshenko syytti Venäjän pyrkivän romahduttamaan Ukrainan energiajärjestelmän.

Hänen mukaansa tilanne on erityisen vaikea Odessan ja Vinnytsjan alueilla.

Ukrainalainen sähköyhtiö DTEK kertoi torstaina tilanteen tasaantuneen maan pääkaupungissa Kiovassa iltapäivään mennessä, mutta Etelä-Ukrainassa Odessassa sähkökatkot jatkuivat edelleen.

Odessan alueen sotilashallinnon edustajan mukaan ainakin kaksi energialaitosta vaurioitui iskuissa.

Sähkökatkojen kanssa kärvistelevässä Ukrainassa lämpötilat ovat tällä hetkellä nollan tuntumassa.

ISW: Venäjä valmistelee hyökkäysoperaatiota Luhanskissa

Taistelukentillä takaiskuja aiemmin kärsinyt Venäjä sanoo edenneensäitärintamalla, missä Ukraina on myöntänyt joukkojensa vetäytyneen Donetskin alueella sijaitsevasta Soledarista.

Venäjän joukot yhdessä Wagner-palkkasotilasyhtiön taistelijoiden kanssa väittivät kaksi viikkoa sitten vallanneensa pienen Soledarin.

Keskiviikkona Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi Venäjän lisäävän painetta itärintamalla myös taisteluissa Bahmutista.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sanoi Venäjän tekevän hyökkäyksiä isossa osassa etulinjaa hajauttaakseen ja harhauttaakseen ukrainalaisjoukkoja.

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii toimillaan määrittämään olosuhteita ratkaisevan hyökkäysoperaation käynnistämiseksi Luhanskin alueella Ukrainan itäosassa.

Peskov: Länsimaat Ukrainan sodan osapuolia

Venäjän mukaan länsimaiden päätös toimittaa moderneja taistelupanssarivaunuja Ukrainaan tekee niistä konfliktin osapuolia.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan länsimaat antavat toistuvasti lausuntoja, joissa kertovat lähettävänsä erilaisia aseita, mutta sanovat, ettei se merkitse osallisuutta. Venäjä on tästä jyrkästi eri mieltä, Peskov sanoi.

Saksa ja Yhdysvallat kertoivat eilen lähettävänsä Ukrainaan taistelupanssarivaunuja. Samalla Saksa antoi muille maille luvan lähettää Ukrainaan saksalaisvalmisteisia panssarivaunuja.