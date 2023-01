Venäjä karkottaa Viron Moskovan-suurlähettilään – Viro vastasi karkottamalla Venäjän lähettilään Tallinnasta

Viro karkottaa Venäjän suurlähettilään Tallinnasta helmikuun 7. päivään mennessä, kertoi Viron ulkoministeriö Twitterissä pian Venäjän päätöksen jälkeen.

Venäjä kertoi aiemmin tänään päätöksestään karkottaa Viron Moskovan-suurlähettiläs. Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan Viron suurlähettilään on poistuttava maasta helmikuun 7. päivään mennessä.

Lisäksi Venäjä ilmoittaa samassa tiedotteessa heikentäneensä diplomaattisuhteitaan Viroon. Venäjä syyttää Viroa ”täydestä russofobiasta” eli venäläisvastaisuudesta.

Viro vaati aiemmin tammikuussa Venäjää vähentämään Tallinnan-suurlähetystönsä henkilökuntaa merkittävästi.

Venäjä puolestaan määräsi Viron sulkemaan maan konsulaatin Pietarissa viime huhtikuussa.

Viro tukee Ukrainaa huomattavan paljon

Viro on auttanut Ukrainaa huomattavasti kokoonsa nähden. Se on myös vaatinut äänekkäästi muita maita lähettämään kiisteltyjä Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainalle.

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn raportin mukaan Viro on antanut bruttokansantuotteeseensa nähden eniten apua Ukrainalle.

Torstaina Viro ilmoitti tähän mennessä suurimman aseapupakettinsa lähettämisestä Ukrainalle sekä järjesti erillisen kokouksen Ukraina-avusta yli kymmenen maan kanssa Tapan sotilastukikohdassaan.

Uusimman apupakettinsa myötä Viro on antanut Ukrainalle sotilaallista apua 370 miljoonan euron edestä, mikä on Viron hallituksen mukaan noin puolet Viron viime vuoden puolustusbudjetista ja yli prosentin Viron bruttokansantuotteesta.