Venäjä syytti Makijivkan iskusta joukkojensa luvatonta kännyköiden käyttöä – päivitti myös uhrien lukumäärää

Venäjä sanoo sotilaidensa matkapuhelinten käytön johtaneen iskuun Makijivkan kaupunkiin Donetskiin. Ukraina iski venäläissotilaiden tilapäiseen majapaikkaan uudenvuodenyönä.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa videolausunnossa sanotaan, että tapahtunutta tutkii komissio. Lausunnon mukaan jo nyt on selvää, että suurin syy iskuun oli joukkojen sääntöjenvastainen matkapuhelinten käyttö vihollisen aseiden ulottuvissa.

Lausunnossa Venäjän sotavoimien kenraaliluutnantti sanoo, että sääntöjä rikkoneet saavat rangaistuksen. Lisäksi asevoimissa on hänen mukaansa ryhdytty toimiin vastaavien tapausten estämiseksi jatkossa.

Venäjän puolustusministeriö päivitti lausunnossaan iskun uhrimäärän 89:ään, kun lisää ruumiita oli löytynyt raunioista. Aiemmin Venäjä ilmoitti uhreja olleen 63. Lausunto oli harvinainen, sillä Venäjä ei yleensä juuri julkista tietoja Ukrainassa kärsimistään tappioista.

Ukrainan armeija on sanonut iskun uhrimäärän olleen huomattavasti suurempi, useita satoja.

Venäläiset sotakirjeenvaihtajat ovat syyttäneet Venäjän sotilaskomentajia siitä, etteivät nämä ole oppineet tehdyistä virheistä vaan vyöryttävät vastuuta sotilaille. He sanovat, että sotilaat majailivat suojaamattomassa rakennuksessa, joka tuhoutui suurelta osin siksi, että siellä varastoidut ammukset räjähtivät iskussa.

Venäjä pakkosiirtää ukrainalaisia lapsia Venäjälle loman varjolla, sanoo ajatushautomo

Venäjä pakkosiirtää ukrainalaisia lapsia Ukrainassa miehittämiltään alueilta Venäjälle loman varjolla, sanoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeisimmässä raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti uudenvuodenpuheessaan, että Venäjä käyttää erilaisia sosiaalisia ohjelmia oikeuttamaan orpojen ukrainalaislasten siirtämiset Venäjälle. ISW:n mukaan näiden joukossa ovat erilaiset peiteohjelmat, jotka esitetään lasten lomina Venäjällä ja miehitetyllä Krimin niemimaalla.

ISW:n mukaan Putin on ohjeistanut Venäjän lasten oikeuksien komissaaria Marija Lvova-Belovaa sekä miehittämiensä alueiden johtajia Hersonissa, Zaporizhzhjassa, Donetskissa ja Luhanskissa ryhtymään lisätoimiin orvoiksi jääneiden lasten tunnistamiseksi.

Venäjää on koko sodan ajan epäilty ukrainalaislasten pakkosiirtämisistä sekä adoptiosta venäläisiin perheisiin. ISW:n mukaan Venäjä saattaa pyrkiä käyttämään sosiaalietuusjärjestelmää tunnistaakseen lapsia, jotka voitaisiin viedä Venäjälle mahdollisesti adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. ISW huomauttaa, että ukrainalaisten lasten pakkoadoptiot venäläisiin perheisiin rikkoisivat kansanmurharikosten ehkäisemistä ja niistä rankaisemista koskevaa yleissopimusta.

YK on sanonut tutkivansa syytöksiä lasten pakkosiirroista ja ottavansa ne vakavasti.

Marraskuussa myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoi raportissaan Venäjän joukkojen pakkosiirtäneen ukrainalaisia siviilejä miehitetyiltä alueilta toisille sekä Venäjälle. Pakkosiirrot ovat olleet niin systemaattisia ja laajoja, että kyseessä on Amnestyn mukaan todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.

Yksin liikkuneita lapsia on otettu kiinni Venäjän armeijan tarkastuspisteillä ja siirretty Venäjän viranomaisten huostaan Donetskiin. Amnestyn tutkijat haastattelivat muun muassa 11-vuotiasta poikaa, joka erotettiin äidistään Mariupolissa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anne Salomäki, Ayla Albayrak