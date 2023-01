Venäjä valmistelee suurempaa hyökkäystä Donetskissa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä yrittää edetä Donetskin alueella ja lyödä kiilan Ukrainan joukkojen väliin lähellä Bahmutin kaupunkia Itä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Venäjän joukot ovat kolmen päivän ajan tehneet tiedusteluiskuja lähellä Pavlivkan ja Vuhledarin kaupunkeja, mutta ovat Britannian puolustusministeriön mukaan nyt keskittämässä voimiaan suurempaan hyökkäykseen.

Venäjän joukot ovat edenneet alueella. Britannian puolustusministeriön mukaan joukkoja ei kuitenkaan ole riittävästi kunnolliseen läpimurtoon. Venäjä yritti edellisen kerran turhaan vallata Pavlivkan ja Vuhledarin marraskuussa.

Myös amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) mukaan Venäjä valmistelee suurempaa hyökkäystä Donbassin alueella.