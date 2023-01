Venäjän hyökkäys on raaistanut kielenkäyttöä Suomessakin

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on rikollinen teko. Sellaisena sitä tulee myös käsitellä. Suomalaisten voimakas kokemus sodan oikeuttamattomuudesta näkyy täkäläisessä keskustelussa. Hyökkäyksen alkamisesta on kulunut yksitoista kuukautta ja keskustelu siitä on elänyt hämmennyksen, raivon ja epätietoisuuden välillä.

Viime aikoina julkisuudessa ovat puhuttaneet pommien kylkiin kirjoitetut terveiset ja vihollisen demonisointi. Pohjimmiltaan molemmat aiheet porautuvat ratkaisemattomaan peruskysymykseen: miten meidän tulisi suhtautua Venäjään ja venäläisiin?

Viime viikolla paimiolainen kunnanvaltuutettu vihjaili venäläisten ampumisella viitaten venäläissyntyisen somevaikuttajan tviitteihin (sss.fi 17.1.). Hän toki korosti, ettei tarkoittanut pahaa tälle nimenomaiselle henkilölle. Lehden haastattelussa hän perusteli ryssittelyä ja aggressiivista kielenkäyttöä sillä, että ”elämme nytkin sota-aikaa”.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Suomi ei ole sodassa. Edes Eurooppa ei ole sodassa. Pitäisikö sen olla, on toinen kysymys.

Viime vuoden helmikuussa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Timo Haapala joutui myrskyn silmään sanottuaan, että tavallisia venäläisiä pitäisi syyllistää sodasta. Haapala joutui myöhemmin pahoittelemaan puheitaan.

Sittemmin ajan ja keskustelun henki ovat muuttuneet. Ei ole lainkaan varmaa, herättäisivätkö vastaavat puheet enää samanlaista reaktiota.

On ymmärrettävää, että Ukrainan sota herättää voimattomuuden tunnetta, joka herkästi koventaa myös kielenkäyttöä. Vastakkainasettelu on myös propagandan väline.

Diktaattori Vladimir Putinin hallinto toistaa narratiivia, jonka mukaan Venäjä käy Ukrainassa sotaa koko länttä vastaan. Paras vastaveto tällaisille puheille on olla hyväksymättä koko asetelmaa. Länsi ei käy sotaa Venäjää vastaan vaan auttaa Ukrainaa puolustautumaan.

Aikanaan Venäjän johto joutuu tekemään tiliä aloittamistaan sotarikoksista ja laittomasta hyökkäyssodastaan. Nykyisen johtonsa kaatuessa tai väistyessä myös Venäjän valtio kokee väistämättömän murroksen, joka vaikuttaa myös tavallisiin venäläisiin. Todennäköisesti he eivät selviä seurauksitta siitä, miten heidän maataan on sallittu johtaa.

Nykyiselle jälkineuvostoliittolaiselle Venäjälle saattaa käydä vielä huonosti, mutta venäläisten kanssa Suomi joutuu tulemaan toimeen jatkossakin. Sitä suuremmalla syyllä läntisen arvoyhteisön merkitys on tehtävä selväksi. Parasta mainosta tälle on kollektiivinen tuki Ukrainalle. Siitä oiva esimerkki on salolaisten yritysten aloittama kamiinaprojekti (SSS 19.1.).

Pian parituhatta Ukrainaan matkaavaa kamiinaa todistavat, että on aina parempi rakentaa kuin tuhota.