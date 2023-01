Venäjän puolustusministeriö sanoo venäläisjoukkojen saaneen Soledarin täysin hallintaansa – Ukrainan mukaan taistelu kaupungista jatkuu yhä

Venäjän puolustusministeriö väittää venäläisjoukkojen saaneen Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa kokonaan hallintaansa. Puolustusministeriön mukaan venäläisjoukot voittivat taistelun kaupungin hallinnasta torstai-iltana.

Puolustusministeriön lausunnon mukaan Soledarin valtaus oli tärkeää hyökkäysoperaation onnistuneen jatkon kannalta Donetskin alueella.

Ukraina ei ole myöntänyt menettäneensä Soledarin hallintaa vaan on tänään kertonut edelleen vastustavansa Venäjän voimakasta hyökkäystä alueella. Ukrainan asevoimien alueellisen tiedottajan mukaan rajut taistelut ovat Soledarissa yhä käynnissä.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar kertoi aiemmin taisteluiden jatkuneen Soledarissa perjantain vastaisena yönä.

Soledarin suolakaivoskaupungista on käyty verisiä taisteluja, vaikka kaupungin sotastrategista merkittävyyttä on kyseenalaistettu. Asiantuntijoiden mukaan strategisesti huomattavasti tärkeämpää olisi Soledarista noin 15 kilometrin päässä sijaitsevan Bahmutin valtaaminen.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo tilannekatsauksessaan torstaina venäläisjoukkojen todennäköisesti vallanneen Soledarin.

ISW:n mukaan tämä ei kuitenkaan enteile välitöntä saartamisuhkaa Bahmutin kaupungille.

Brittitiedustelu: Venäjä käyttänee vankityövoimaa lisätäkseen puolustusteollisuutensa tuotantoa

Venäjän puolustusteollisuus on todennäköisesti turvautunut vankityövoimaan vastatakseen sodan takia kohonneisiin tuotantovaatimuksiin, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Brittitiedustelun mukaan vankityövoiman käyttö tarjoaa Venäjälle ainutlaatuisen voimavaran puolustusteollisuuden tuottavuuden kasvattamiseen. Raportin mukaan vankityövoimalla on todennäköisesti kysyntää erityisesti suhteellisen matalan teknologian tuotteiden valmistuksessa.

Tiedusteluraportin mukaan maan suurin panssarivaunujen valmistaja Uralvagonzavod kertoi marraskuussa palkkaavansa 250 vankia tavattuaan maan vankiloista vastaavan Venäjän rikosseuraamusviraston (FSIN) edustajia.

—-

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anniina Korpela