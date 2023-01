Venäjän puolustusministeriön tiedot Makijivkan iskun tappioista on herättänyt kritiikkiä sotilashallintoa kohtaan, kertoo ajatushautomo

Venäjän puolustusministeriön antamat tiedot Makijivkan kaupungin iskussa kärsityistä tappioista ovat herättäneet kritiikkiä Venäjän sotilashallintoa kohtaan maan informaatiotilassa, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Makijivkan kaupunkiin tehdyssä iskussa Donetskissa Ukrainan itäosassa kuoli Venäjän puolustusministeriön mukaan 63 venäläissotilasta. Ukrainan armeijan mukaan uudenvuodenaattona tehdyssä iskussa kuoli huomattavasti enemmän sotilaita, noin 400. Lisäksi satoja haavoittui.

Venäläiseen palkkasotilasyhtiö Wagneriin liitettyjen bloggaajien mukaan Venäjän sotilaallinen johto teki useista sadoista venäläissotilaista helppoja kohteita ukrainalaisjoukkojen hyökkäykselle.

Ajatushautomon mukaan Venäjän puolustusministeriö yrittää todennäköisesti vierittää syyn huonosta operationaalisesta turvallisuudesta niin kutsutun Donetskin kansantasavallan virkamiehien ja mobilisoitujen joukkojen niskoille.

Tällaiset sotilaalliset epäonnistumiset vaikeuttavat presidentti Vladimir Putinin pyrkimyksiä rauhoittaa sotaa kannattavaa yhteisöä, ajatushautomo kertoo. Sen mukaan Putinin kyvyttömyys vastata kritiikkiin sekä korjata sotilaalliset puutteet voivat heikentää hänen uskottavuuttaan käytännön sodan johtajana.

Zelenskyi: Venäjä suunnittelee pitkäkestoista hyökkäystä iranilaisilla lennokeilla

Ukrainan saamien tietojen mukaan Venäjä suunnittelee pitkäkestoista hyökkäystä iranilaisvalmisteisilla Shahed-lennokeilla, kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan myöhään maanantai-iltana.

– Sen [Venäjän] uhkapelin tavoitteena voi olla uuvuttaminen. Kansamme, ilmapuolustuksemme ja energiasektorimme uuvuttaminen, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Ukraina on vuoden kahden ensimmäisen päivän aikana ampunut alas jo yli 80 Iranissa tehtyä lennokkia. Hän sanoi odottavansa luvun nousevan lähitulevaisuudessa ja varoitti öiden voivan olla rauhattomia tulevina viikkoina.

Ukraina-EU-huippukokous suunnitelmissa helmikuulle

Zelenskyi kertoi myös puhuneensa maanantaina Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Hän sanoi olevansa tyytyväinen, että vuoden ensimmäinen kansainvälinen keskustelu käytiin Euroopan komission johdon kanssa.

– Ymmärrämme molemmat tämän talven haasteet niin Ukrainalle kuin koko Euroopalle. Olemme keskustelleet taloudellisesta tuesta maallemme. Odotamme saavamme tammikuussa ensimmäisen osan makrotaloudellisesta tuesta, josta sovittiin viime vuonna, Zelenskyi sanoi.

Presidentti piti taloudellista tukea erittäin tärkeänä nyt, kun Venäjä yrittää kerätä uusia voimia hyökkäykseensä.

Zelenskyin mukaan keskusteluissa on myös valmistauduttu Ukrainan ja EU:n väliseen huippukokoukseen, joka on tarkoitus pitää helmikuussa.

– Uskon, että tässä huippukokouksessa pystymme määrittelemään keskeiset askeleet tulevalle vuodelle yhteisen kestävyytemme ja voittomme puolesta.

Zelenskyin kanslian tiedotteen mukaan kokous pidetään Kiovassa 3. helmikuuta.

