Vihreiden Ohisalo patistaa muitakin puolueita metsien suojeluun

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo patistaa muitakin puolueita metsien suojeluun tulevalla vaalikaudella. Ohisalo puhui vihreiden järjestöjen puheenjohtajille lauantaina Helsingissä.

Ohisalon mukaan kevään vaaleissa puolueiden metsäpolitiikka määrittää niiden ympäristöpolitiikan uskottavuutta. Hän muistutti, että Suomen metsien luonnon monimuotoisuus on heikentynyt ja hiilinielut ovat romahtaneet.

– Haastankin kaikki puolueet kertomaan äänestäjille avoimesti ennen vaaleja: Oletteko valmiit laskemaan hakkuumääriä? Oletteko valmiit suojelemaan vanhoja ja luonnontilaisia metsiä? Oletteko valmiit lisäämään luonnonsuojelun määrärahoja?

Valtiontalouden tasapainottamiseen tarvitaan Ohisalon mukaan niin menoleikkauksia, veronkorotuksia kuin rakenteellisiakin uudistuksia. Aluksi on hänen mukaansa syytä painottaa rakenteellisia uudistuksia, sillä ne luovat kasvua ja tuovat säästöjä tulevaisuudessa.

Tavoitteena on Ohisalon mukaan sellainen vuosi 2035, jossa hyvinvointivaltion talous on tasapainossa, Suomi on hiilineutraali ja työnteko on kaikille kannattavaa.

– Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että talous asetetaan planeetan rajoihin, vihreällä siirtymällä houkutellaan Suomeen investointeja ja luodaan työpaikkoja ja työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin, Ohisalo sanoi.

Ohisalo sanoi lisäksi, että turkistarhaus tulisi kieltää ensi vaalikauden kuluessa.

– Valtaosa suomalaisista ei hyväksy turkistarhausta. Minusta pitäisi olla aivan selvää, että turkistarhaus tulee lopettaa siirtymäajalla, ja jo ensi hallituksen pitäisi tehdä asiasta päätös, hän vaati.

Elina Korkee