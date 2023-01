Vilpas ja hulluuden määritelmä – ”En ole ollut näin huonossa puolustusjoukkueessa kymmeneen vuoteen”

Koripallo on satunnaiskatsojalle haastava urheilulaji. Tilanteet tapahtuvat nopeasti, ja yksityiskohdat jäävät helposti huomaamatta.

Mutta kun tietty asia tapahtuu usein, ehtii harjaantumattomampikin mukaan. Vilppaan tappiollisessa, tulokseen 91–110 päättyneessä kotiottelussa Seagullsia vastaan tällainen asia oli Zena Edosomwanin donkki.

Sentteri Edosomwan pelasi virhevaikeuksien takia vain noin puolet ottelusta. Hän suoritti onnistuneen donkin kahdeksan kertaa eli keskimäärin kahden ja puolen peliminuutin välein.

Edosomwan on hyvä koripalloilija, Korisliigaan suorastaan erinomainen. Hyviä ovat häntä korin alta tavoittelevat takamiehetkin.

Silti moista ei voisi tapahtua ilman vastustajan puolustuksen ruhtinaallista avustusta.

– En ole ollut näin huonossa puolustusjoukkueessa kymmeneen vuoteen. En muista, milloin olisi turhauttanut näin paljoa, aloitti Vilppaan varakapteeni Juho Nenonen vuodatuksensa.

– Miten on mahdollista, että me teemme korin ja vastustaja juoksee nopeasta hyökkäyksestä meidän päätyymme kaksi pistettä. Täysin kuritonta ja halutonta – ensimmäisellä puoliajalla emme edes yrittäneet. Me voisimme olla niin, niin hyvä joukkue, hän jatkoi ennen siirtymistään Ruudun haastatteluun.

Syvä turhautuminen kuulsi miehen äänestä vielä parikymmentä minuuttia ottelun päättymisen jälkeenkin.

– Hulluuden määritelmä on, että tekee samoja asioita yhä uudelleen ja odottaa eri tulosta. Me teemme samoja virheitä koko ajan. Koko viikko käytiin läpi tiettyjä puolustuksellisia asioita, mutta emme toteuttaneet niitä ollenkaan, Nenonen jatkoi.

Vilpas on pelannut Salohallissa syksystä 1998 lähtien, eli tämä on sille Pormestarinkadun palloilupyhätössä 21:s pääsarjakausi. Koskaan aiemmin vastustaja ei ole tehnyt kahdessa peräkkäisessä Vilppaan kotiottelussa vähintään sataa pistettä. Nyt näin tapahtui alle viikon sisällä.

Viimeksi Salohallissa vähintään 110 pistettä varsinaisella peliajalla teki Namika Lahti kauden 2000–2001 pronssiottelussa.

Vertailu on jossain määrin epäreilu. Viime lauantaina Korihait ylsi kolminumeroisiin lukuihin jatkoajan myötä. Lisäksi Vilppaalta puuttui sekä näistä että tammikuun alun Seagulls-vieraspelistä korisuojelija KeyShawn Feazell.

Vastustajan päästäminen vähintään sataan pisteeseen neljässä kuudesta viimeisimmästä ottelusta on kuitenkin melkoista. Eikä se todellakaan tavallista ole 2000-luvulla ylipäätäänkään ollut.

– Se tässä ärsyttää eniten, että olemme todistaneet voivamme olla oikeasti hyvä joukkue. Mutta kun välillä tuntuu, ettemme vain halua tehdä asioita puolustuksessa. Sinne päin haluaminen ei riitä. Kyse on myös keskittymisen puutteesta ja kurinalaisuudesta, Nenonen arvioi.

Tilanteen korjaamiseen on aikaa ennen pudotuspelejä yhdeksän ottelua.

– Uskon, että asiat saadaan kuntoon. Huolestuttavaa tässä on kuitenkin se, että aiemmin olemme pohjakosketuksen jälkeen parannettu. Nyt sen Korihait-pelin jälkeen otimme 20 pisteellä turpaan kotipelissä.

On selvää, että Vilpas näyttää Feazellin kanssa aivan erilaiselta joukkueelta varsinkin sen jälkeen, kun Isaiah Crawley lähti. Toisaalta yksi Feazell ei muuttaisi esimerkiksi mainittuja tilanteita, joissa vastustaja juoksee noin viidessä sekunnissa korin sen jälkeen, kun Vilpas on itse viimeistellyt kaksi tai kolme pistettä.

Nopeista hyökkäyksistä tehdyt pisteet menivät 9–28 ja ratkaisivat samalla ottelun.

– Ira (Lee) on aivan tarpeeksi hyvä. Emme voi mennä ”Keyn” puuttumisen taakse, Nenonen sanoi.

Toki sentteristä olisi iso apu myös hyökkäykseen, joka sinänsä toimii ottelujen voittamisen mahdollistavalla tavalla jo tässä vaiheessa.

– Ei mitään pois Juholta (Nenonen) ja Riksalta (Riku Laine) , mutta kyllä me tarvitsemme korille rullaavan ison vitospaikan pelaajan, toteaa Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen.

Feazellin jalan tilanne ei ole täysin toivottu.

– Tarkkaa aikaa siihen, milloin hän palaa peleihin ei pysty sanomaan. Se voi olla seuraavassa pelissä, viikon, kahden tai kolmen viikon päästä. Nilkka ei ole vieläkään kivuton, Savolainen kertoo.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–Seagulls 91–110 (23–24, 20–29, 25–29, 23–28)

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 13/2, Quentin Goodin 10/1, Perttu Blomgren 6/5/6 syöttöä, Mikko Koivisto 8/1, Juho Nenonen 18/3, Roope Ahonen 4/1, Onni Mäkynen 0/1, LaDavius Draine 0/0, Niilo Kärkkäinen 0/0, Riku Laine 12/5, Ira Lee 20/8.

Seagulls: Zena Edosomwan 26/10, Rene Rougeau 31/6, Timo Heinonen 4/4, Antti Kanervo 6/1, Sakari Laakso 0/0, Lassi Nikkarinen 2/3/6 syöttöä, Okko Järvi 19/5, Markus Rautasalo 0/0, Jeffrey Carroll 11/3, Robert Hall 11/2/5 syöttöä.

Levypallot: 29–37

Syötöt: 18–27

Menetykset: 12–12

Heittoprosentit:

1 p: 80–70

2 p: 48–74

3 p: 46–43

Tuomarit: Jaakko Kaunisto, Elias Anttonen, Topias Antinmaa.

Yleisöä: 986.

OHO!

Mikko Koivistolla on nyt 42 peräkkäistä onnistumista vapaaheitoissa. Putki on miesten SM-koripallohistorian yhdeksänneksi pisin.

Vilppaan seuraava ottelu: ke 1.2. Vilpas–KTP klo 18.30 Salohallissa.