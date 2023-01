Vilpas selviää noin 99 prosentin todennäköisyydellä ylempään jatkosarjaan – LJ Thorpen rukousheitto kelpasi salolaisille

Väliviikkoa liigapeleistä pitävä Vilpas varmisti tiistaina erittäin suurella todennäköisyydellä paikkansa Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa. Tiistain kierroksella Pyrintö voitti KTP:n ja Kataja BC Nokian.

Vilpas (11 voittoa/9 tappiota) on tällä hetkellä sarjassa neljäntenä, mikä tarkoittaa sitä, että runkosarjan kahdella viimeisellä kierroksella Vilppaan ohi on mentävä kolme joukkuetta.

BC Nokia (10/10) ja Kouvot (10/10) voivat vielä ohittaa Vilppaan, mutta sijoilla 7.–9. olevat KTP (9/11), Kobrat (9/11) ja Pyrintö (9/11) voivat päästä Vilppaan kanssa ainoastaan tasapisteisiin.

Tasapisteissä BC Nokialla ja Kouvoilla on keskinäisten otteluiden perusteella etu Vilpasta vastaan, mutta Vilppaalla on etu niin KTP:tä, Kobria kuin Pyrintöä vastaan. Jos kolme (tai enemmän) joukkuetta on tasapisteissä, verrataan näiden kolmen joukkueen keskinäisiä otteluita.

BC Nokia kuitenkin kohtaa kahdella viimeisellä kierroksella sekä Kobrat että Pyrinnön, joten vähintään kaksi Vilppaan takana olevaa joukkuetta tulee joka tapauksessa menettämään pisteitä.

Todennäköisin (ja ilmeisesti ainoa) skenaario, jonka päätteeksi Vilpas voi vielä pullahtaa ulos kuuden parhaan joukkueen ylemmästä jatkosarjasta on se, että runkosarjan päätteeksi Vilppaalla, Kobrilla ja BC Nokialla on 11 voittoa ja 11 tappiota.

Skenaarion toteutumiseen tarvitaan kolmen kohdan toteutumista:

1) Vilpas häviää vieraskentällä Lahti Basketballille ja kotikentällä Korihaille.

2) BC Nokia voittaa kotonaan Pyrinnön, mutta häviää vieraissa Kobrille.

3) Kobrat voittaa vieraissa Korihait ja kotonaan BC Nokian.

Tämän viiden kohteen kvintetin todennäköisyys on alle prosentti.

Jos esimerkiksi Vilpas ja Kouvot sekä joku kolmikosta Kobrat/KTP/Pyrintö päätyvät 11 voittoon, Vilpas pysyy ylemmässä jatkosarjassa.

Asetelmat olisivat olleet tiistain kierroksen jälkeen edelleen levällään, mikäli Pyrinnön LJ Thorpen epätoivoinen rukousheitto ei olisi uponnut KTP:n koriin.

KTP johti Pyrintöä 80–79, kun kellossa oli enää 20 sekuntia ja Pyrinnön hyökkäys ajautui omalle kenttäpuoliskolle. Thorpe otti heittokellon viimeisellä sekunnilla heiton noin 16 metrin päästä korista ja heitto upposi levyn kautta sisään. Ottelu ratkesi lopullisesti, kun KTP:n Brandon Sly sortui seuraavassa hyökkäyksessä askelvirheeseen.

Samalla KTP:n mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan kutistuivat lähes olemattomiksi, vaikka joukkueella onkin tasapisteissä etu niin Kouvoihin kuin BC Nokiaan.

KTP:n on käytännössä voitettava sekä Seagulls että Honka kammetakseen itsensä kuuden parhaan joukkoon – eikä sekään välttämättä riitä.

Pyrinnön mahdollisuudet nousta ylempään jatkosarjaan ovat vielä KTP:täkin pienemmät, sillä joukkue kohtaa päätöskierroksella sarjakärki Karhubasketin vieraskentällä.

Tilanne olisi huomattavasti valoisampi, mikäli kahden viikon takainen Korihait-ottelu olisi uusittu. Korihait voitti Pyrinnön 84–81, vaikka Koripalloliiton mukaan Pyrintö teki ottelussa enemmän pisteitä (82–83).

On kuitenkin muistettava, että runkosarjan pisteet tulevat mukaan jatkosarjoihin. Vilppaalla onkin runkosarjan päätöskierroksilla loistava mahdollisuus parantaa asemiaan kamppailussa pudotuspelien kotiedusta.

Korisliigan keskikastin tilanne:

4) Vilpas 11/9 22

5) BC Nokia 10/10 20

6) Kouvot 10/10 20

7) KTP 9/11 18

8) Kobrat 9/11 18

9) Pyrintö 9/11 18

Jäljellä olevat ottelut:

Vilpas: Lahti (v), Korihait (k)

BC Nokia: Pyrintö (k), Kobrat (v)

Kouvot: Honka (k), Kataja (v)

KTP: Seagulls (k), Honka (k)

Kobrat: Korihait (v), BC Nokia (k)

Pyrintö: BC Nokia (v), Karhu (v)

Runkosarjan kuusi parasta selviää ylempään jatko-sarjaan.

Karhubasketin eurosatuun kirjoitettiin taas uusi luku

Karhubasketin dominointi ei rajoitu Suomen rajojen sisäpuolelle.

Tiistaina Karhu jatkoi tappiotonta sarjaansa FIBA Europe Cupin jatkolohkossa, kun se haki vierasvoiton Israelista Hapoel Haifasta pistein 66–59. Karhu on voittanut kaikki kolme otteluaan jatkolohkossa ja on todella lähellä paikkaa turnauksen kahdeksan parhaan joukossa.

Israelin liigassa yhdeksäntenä oleva Haifa oli paikoin aseeton Karhun tutun koko kentän aktiivisen puolustuksen edessä. Hyökkäyksessä Karhun ykköstykki oli yllättäen Etelä-Sudanin maajoukkuemies Kuany Kuany, joka heitti 22 pistettä (kolmoset 6/7).

Karhun eurosatu hakee vertaistaan Suomi-koriksen lähihistoriassa: joukkue on voittanut yhdeksästä euro-ottelustaan kahdeksan ja voittanut kaikki vierasottelunsa.

Voittokulku kelpaa myös muille Korisliigan seuroille, sillä Karhun otteluruuhka tulee näillä otteilla jatkumaan pitkälle kevääseen.

Parhaillaan Karhu on pitkällä vierasreissulla, joka alkoi jo loppiaisena Espoossa. Sunnuntaina joukkue pelasi Kouvolassa, tiistaina Haifassa ja perjantaina Helsingissä on edessä Suomen cupin välieräottelu Seagullsia vastaan.

Jos Karhu voittaa Seagullsin ja etenee finaaliin, olisi se jo kuudes ottelu 12 päivän sisällä – kaiken lisäksi jokainen niistä on pelattu vieraskentällä!