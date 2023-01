Vilpas sai Korisliigan kohujen keskellä hyviä uutisia – lauantain Korihait-ottelu on kaikkea muuta kuin panokseton

Samaan aikaan kun Korisliigassa kuohuu ja sarjataulukko elää kabinettipäätösten mukaan, Vilpas sai huojentavia uutisia: keskiviikkona Lahdessa nilkkansa taittaneen sentteri KeyShawn Feazellin vamma vaatii alustavasti vain viikon mittaisen levon.

Päävalmentaja Jussi Savolainen viestitti perjantaina alkuillasta, ettei Feazellin nilkasta löytynyt repeämiä.

Feazell on siis sivussa lauantaina pelattavasta runkosarjan päätösottelusta Korihaita vastaan sekä todennäköisesti myös ylemmän jatkosarjan avausottelusta, joka pelataan ensi viikonloppuna.

Jatkosarjojen otteluohjelmien piti valmistua viikonlopun aikana, mutta Korihaiden ja Pyrinnön uusintaottelu sekä Kouvojen ja BC Nokian mahdollinen uusintaottelu siirtävät otteluohjelman valmistumista. Se lienee varmaa, ettei Vilpas pelaa Salohallissa ainakaan ensi lauantaina, sillä samana päivänä LP Viestillä on kotiottelu.

Lauantai-illan Vilpas–Korihait-ottelussa on silti suuri panos, vaikka kummankin joukkueen jatkosarjapaikka on jo selvillä. On muistettava, että runkosarjassa saadut pisteet tulevat mukaan jatkosarjaan.

Sarjataulukossa neljäntenä olevalla Vilppaalla on lauantaina mahdollisuus ottaa jopa pientä kaulaa takana kärkkyvään tasaiseen keskikastiin – varsinkin, jos Kouvojen ja BC Nokian ottelu pelataan uudelleen ja Kouvot voittaa sen. Kolmantena oleva Kataja on vain voiton päässä.

Vilpas esittelee illan ottelussa uuden pelaajan, kun sentteri Ira Lee debytoi viikinkipaidassa. Kymmenen päivää Vilppaan harjoitusvahvuudessa ollut Lee pelasi edellisen ottelunsa reilut kolme viikkoa sitten (27.12.) Ranskan kakkossarjan Evreuxissa. Leellä on siis edes jonkunlainen pelituntuma ja enemmän kuin alkeellinen käsitys siitä, miten Savolaisen Vilpas haluaa hyökätä ja puolustaa.

Keskiviikon ottelun väliin jättäneen Vilppaan Perttu Blomgrenin pelikunto ratkeaa vasta lauantain aamuharjoituksessa.

Korihaiden tilanne on huomattavasti karumpi. Koripalloliiton hallituksen perjantainen päätös vei heiltä yhden neljästä voitosta, ja tällä hetkellä joukkue on neljän voiton päässä Lahdesta ja Hongasta.

Kaiken lisäksi väliviikon sijaan joukkuetta odottaa tiistaina uusintaottelu Pyrintöä vastaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten materiaaliin nähden hyvää työtä tehnyt päävalmentaja Tero Vasell saa ladattua kovia kokeneen joukkueensa lauantain vaikeaan vierasotteluun.

Vilpas–Korihait Salohallissa lauantaina kello 17

Lähtökohdat: Vilpas karisti pakkovoittopaineen jo keskiviikkona Lahdessa. Jalen Jacksonilla vahvistunut Korihait kärsi tiistaina jo neljännen yhden korin suuruisen tappion tällä kaudella, kun Kobrat haki vierasvoiton. Perjantaina joukkueen Pyrintö-voitto mitätöitiin ja tiistaina edessä on uusintaottelu. Asetelma suosii siis Vilpasta.

Seuraa häntä: Ira Lee

Kuka muu muka? Konkreettisten hyökkäystehojen sijaan Leen pelaamisessa olennaista on se, millä energialla hän on parketilla. Tuoko hän Vilppaan levypallopelaamiseen ja sisäpuolustamiseen kaivattua aggressiivisuutta?

Kokoonpanot:

Vilpas: Jalon Pipkins, Quentin Goodin, Mikko Koivisto, Patrik Poutiainen, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Niilo Kärkkäinen, Riku Laine, Ira Lee, Isaiah Crawley. Epävarma: Perttu Blomgren. Poissa: KeyShawn Feazell.

Korihait: Prince Oduro, Nick Stampley, Elmo Eräkangas, Joni Herrala, Bojan Sarcevic, Manuel Barnes, Mio Hyvönen, Tommi Lehtonen, Quin Cooper, Jalen Jackson, Mikael Aalto. Epävarma: Aamos Nikula. Poissa: Trey Niemi.

Tulosennuste: 93–79.