Wilma Murron voittoputki jatkuu – seiväshypyn Euroopan mestari on myös Vuoden turkulainen

Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto on nyt myös Vuoden turkulainen 2022.

Murrolla on meneillään huima voittoputki. Urheilugaalassa hänet valittiin Vuoden esikuvaksi ja Suomen ennätyksillä sokeroitu voitto EM-kisojen seiväshypyn finaalissa äänestettiin Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

Murto valittiin vastikään myös Salon parhaaksi urheilijaksi – jo kolmatta kertaa peräkkäin. Murto asuu Turussa, mutta edustaa edelleen seuratasolla Salon Vilpasta.

– Murron menestyminen on huikea esimerkki siitä, miten rimaa korottamalla ja itseään haastamalla voi saavuttaa uskomattomia tuloksia – niin urheilussa kuin elämässä ylipäätään. On ollut sykähdyttävää seurata, miten Murto on tehnyt suomalaista yleisurheiluhistoriaa, Turun pormestari Minna Arve sanoo tiedotteessa.

Murto sai äänestyksessä huimat 5 842 ääntä, eli miltei 40 prosenttia koko äänimäärästä. Ravintolayrittäjä Khaled Azizi kiilasi mustana hevosena hopealle virallisen ehdokaslistan ulkopuolelta saamillaan 1 627 äänellä. Kolmanneksi sijoittui Finlandia-palkittu kirjailija Iida Rauma 1 260 äänellä.

Vuoden turkulainen -kilpailun äänestäjien perusteluissa korostui erityisesti Murron huikea suoritus EM-kilpailuissa.

– Wilma tarjoili vuoden upeimman urheiluelämyksen, jota oli mieletöntä seurata! Lisäksi Wilma edustaa myös turkulaisuutta parhaimmillaan: hän on iloinen, positiivinen, sanavalmis ja huumorintajuinen urheilija, josta voi suomalaisena ja turkulaisena olla niimmaanpalkauhiasten ylpiä, eräs Murron äänestäjä perusteli.

Wilma Murto palkittiin Turun kaupungintalolla torstaina. Vuoden turkulainen sai pormestari Arveelta palan Kakolan graniittia Kauppatorin vanhasta kivestä muokatun palkinnon muodossa.

Vuoden turkulaisia on äänestetty jo vuosikymmeniä. Vuoden turkulaisia ovat olleet muiden muassa jääkiekkoilija Saku Koivu , Miss Suomi Lola Odusoga , jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth , rockartisti Michael Monroe , freestyle-hiihtäjä Pekka Hyysalo , keittiömestari Erik Mansikka ja näyttelijä Miska Kaukonen . Viime vuonna voittoon äänestettiin Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecky .

Tänä vuonna kilpailun järjestivät yhteistyössä Turun kaupunki, Turun Sanomat, Yle Turku sekä Radio Auran Aallot.