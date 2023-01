Wilman palkintosade jatkuu – Vuoden turkulainen ja Salon paras urheilija valittiin lauantaina myös maakunnan parhaaksi urheilijaksi

Wilma Murron palkintosadekausi jatkuu.

Kaksi viikkoa sitten Suomen Urheilugaalassa Murto voitti Vuoden esikuva ja Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki -palkinnot, tällä viikolla hänet on valittu Salon vuoden urheilijaksi sekä Vuoden turkulaiseksi.

Lauantai-iltana Turun Logomossa järjestetyn Varsinais-Suomen urheilugaalan päätteeksi Murto valittiin myös maakunnan parhaaksi urheilijaksi vuonna 2022. Murrolle valinta Varsinais-Suomen parhaaksi oli jo uran kolmas. Kaksi edellistä tulivat vuonna 2021 ja 2016.

Seiväshypyn Euroopan mestari ei kuitenkaan ollut paikalla vastaanottamassa palkintoaan, sillä hän oli töissä. Murto osallistui Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana käytyyn kovatasoiseen hallikilpailuun Ranskan Roubaix’ssa.

Hallikauden avauskisassaan sisärataennätyksensä 475 ylittänyt Murto jatkoi hyvää alkuvuottaan ylittämällä 470. Murto sijoittui kisassa toiseksi myös 470 ylittäneen slovenialaisen Tina Sutej’n kanssa.

Murto ylitti 455 toisella ja 465 sekä 470 kolmannella yrityksellä. Hän jätti 475 väliin, mutta 480 oli vielä liikaa.

Kotimaisesta seiväsvuodesta on siitä huolimatta odotettavissa ennätyksellisen kuumaa, sillä Murron ikätoveri Elina Lampela sijoittui kisassa kolmanneksi uudella ennätystuloksellaan 455. Lampelan aikaisempi ennätys oli 453 vuodelta 2021.

Samalla Murto nousi kovaan seuraan, sillä kolme kertaa maakunnan parhaaksi on valittu muun muassa rallilegenda Rauno Aaltonen, maratoonari Veikko Karvonen sekä kestävyysjuoksija Annemari Sandell.

Eniten valintoja on tennispelaaja Jarkko Niemisellä, joka valittiin peräti 12 kertaa Varsinais-Suomen parhaaksi. Tilastokakkosena on soudun kolminkertainen olympiavoittaja Pertti Karppinen, jolla on yhdeksän valintaa.

Murron saavutusta korostaa vielä se, että vuosina 1950–2008 valittiin erikseen paras nais- ja miesurheilija. Vuodesta 2009 on valittu vain paras urheilija.

Seiväshypyn Euroopan mestari Murto voitti Turun Urheilutoimittajien Kerhon äänestyksen ylivoimaisesti.

Toiseksi nousi täpärällä erolla moukarinheittäjä Silja Kosonen ennen ammattilaisgolfari Kalle Samoojaa . Maajoukkuehiihtäjä Johanna Matintalo jäi neljänneksi.

Murron lisäksi kymmenen parhaan joukossa oli myös toinen Vilppaan edustaja, koripalloilija Mikko Koivisto oli yhdeksäs. Salon parhaiden listalla Koivisto oli kakkonen.

Vuoden valmentajaksi valittiin Murtoa jo seiväskoulussa valmentanut Jarno Koivunen.

Vuoden joukkue oli salibandyn naisten Suomen mestaruuden voittanut Turun Palloseura.

Vuoden urheiluteko oli NHL-seura Colorado Avalanchen varsinaissuomalaisen kaksikon Artturi Lehkonen–Mikko Rantanen voittama mestaruus ja Stanley Cupin tuominen ensimmäistä kertaa maakuntaan pelaajien toimesta.

Lajien parhaiksi urheilijoiksi valittiin useita Salon seudun seuroja edustaneita urheilijoita.

Murron ja Koiviston lisäksi tämän tittelin saivat Salon Seudun Ampujien Liina Laine, Someron Voima Futsalin Arber Istrefi, Salon Kilpaveneilijöiden Roope Virtanen, Paimion Urheilijoiden mäkihyppääjä Niko Kytösaho, Kosken Kaiun pöytätennispelaaja Alex Naumi sekä Halikon Sulkiksen Pihla Mäkelä.

Gaalassa palkittiin myös kuntien Vuoden seuratyöntekijöitä. Salosta palkinnon sai Vilppaan yleisurheiluvalmentaja Maija Haartela-Vuori, joka on valmentanut myös Murtoa hänen junioriaikanaan.

LiikU:n jäsenseurojen Vuoden seuratyöntekijänä palkittiin Perniön Urheilijoiden Krista Rokka.

Salon Viestin lentopallo palkittiin Vuoden Tähtiseurana.

Varsinais-Suomen parhaat urheilijat 2022:

1) Wilma Murto, yleisurheilu 210

2) Silja Kosonen, yleisurheilu 145

3) Kalle Samooja, golf 143

4) Johanna Matintalo, maastohiihto 126

5) Markus Nurmi, jääkiekko ja Susanna Tapani jääkiekko/ringette 86

7) Benjamin Källman, jalkapallo 79

8) Milla Nordlund, salibandy 67

9) Mikko Koivisto, koripallo 54

10) Nea Kivelä, aerobic 43

Muita ääniä saaneita:

12) Alex Naumi, pöytätennis 27

14) Lauri Vuorinen, maastohiihto 16

15) Niko Kytösaho, mäkihyppy 12

Vuoden valmentaja: Jarno Koivunen (Wilma Murron valmentaja)

Vuoden joukkue: TPS salibandynaiset

Vuoden urheiluteko Stanley cup-pokaalin voittaminen ja tuominen Varsinais-Suomeen.

Lajien parhaita:

Ampumaurheilu: Liina Laine SaSA

Futsal: Arber Istrefi SoVo

Koripallo: Mikko Koivisto Vilpas

Lentopallo: Luka Marttila Hurrikaani-Loimaa

Moottoriveneily: Roope Virtanen SKV

Mäkihyppy: Niko Kytösaho PaiU

Pöytätennis: Alex Naumi KoKa

Sulkapallo: Pihla Mäkelä HalSu

Yleisurheilu: Wilma Murto SalVi

Vuoden seuratyöntekijöitä:

Kunnat:

Kemiönsaari: Anders Nordell, Kimito Sportförening

Koski Tl: Jukka Lehti, Kosken Kaiku

Paimio: Leena Kivilä, Paimion Haka

Salo: Maija Haartela-Vuori, Salon Vilpas

Sauvo: Sari Marsela, Sauvon Syke

Somero: Netta Mäenpää, Arska Basket ja Someron Syke

Jäsenseurat:

Krista Rokka, Perniön Urheilijat

Muita gaalassa palkittuja:

Urheilukulttuurin edistäjä: Paimion Urheilijoiden mäkijaosto.

Hall of Fame: Ilkka Kanerva

Vuoden tähtiseura: Salon Viesti, lentopallojaosto