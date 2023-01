Koulujen oppilashuolto putosi osin tyhjän päälle vuodenvaihteessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnilta maakunnallisille hyvinvointialueelle.

Esimerkiksi Salossa kouluterveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit ja psykiatriset sairaanhoitajat siirtyivät Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhaan.

Työnantajan muuttuminen pudotti oppilashuollolta työntekijät kaupungin sivistystoimen alla toimivasta Wilma-järjestelmästä, jota käytetään kodin ja koulun väliseen viestintään.

Wilman myötä työntekijät menettivät esimerkiksi vanhat viestiketjunsa oppilaiden huoltajien kanssa. He eivät pääse näkemään myöskään oppilaiden tietoja.

Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen luonnehtii syntynyttä tilannetta täysin hölmöksi ja toivoo sen nopeaa korjaamista.

– Kuraattori kävi juuri äsken tarkastamassa minun koneeltani yhden huoltajan puhelinnumeron, että saisi hänet kiinni. Minun mielestäni tämä on jo vähän pelleilyä. Kuraattorit eivät näe oppilaiden lukujärjestystä, eivätkä tiedä, mistä luokasta hakea, jos oppilas ei muista tulla tapaamiseen.

– Samaan aikaan meillä voi olla tuntiopettaja, joka opettaa yhden tunnin täällä. Hän pääsee käsiksi kaikkiin tietoihin, koska hänet kirjataan sisään opettajan statuksella, Hannu Pölönen puuskahtaa.

Armfeltin alakoulun terveydenhoitaja Kristiina Laukkanen harmittelee, että oppilashuollon työntekijät kokevat joutuneensa koulun elämästä kauemmas.

– Tämä häiritsee ja haittaa työtämme. Koko porukkamme yhteinen viesti on, että olemme tosi harmissamme, Laukkanen sanoo.

Hannu Pölösen mukaan muutos uhkaa romuttaa oppilaille annettavan moniammatillisen avun.

– Yhteistyötähän tässä tehdään koko ajan. Esimerkiksi kuraattoreille ja terveydenhoitajille on olennaista tietää, miten oppilaan koulu on mennyt, kun hän on tulossa tarkastukseen. Ne tiedot on nähty tähän mennessä Wilmasta. Jos tietoja ei ole, ei ole mahdollista auttaa oppilasta kokonaisuutena, Pölönen perustelee.

Pölönen moittii myös asiasta tiedottamista.

– Varhan virallinen viesti oli niin pitkä, ettei suurin osa jaksa edes lukea sitä läpi.

”Kaikkien tahtotila on saada Wilma taas käyttöön”

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko on pahoillaan tilanteesta, johon oppilashuollon henkilöstö joutui vuodenvaihteen muutoksessa. Hän sanoo saaneensa ongelman pöydälleen vuodenvaihteen jälkeen, ja siihen etsitään nyt ratkaisua.

– On varmasti kaikkien yhteinen tahtotila, että Wilma on taas pian kuraattorien ja psykologien käytössä, hän sanoo.

Vierikon mukaan ongelma syntyi, kun kuntien työntekijät siirtyivät hyvinvointialueen eli toisen organisaation alle. Wilma toimii kunnan sivistystoimen alaisuudessa, ja siirto vei työntekijöiltä käyttöoikeuden järjestelmään.

– Opetushallitus linjasi joulun alla, että oppilashuollon työntekijöille pitäisi myöntää rajatut ja yksilöidyt oikeudet Wilman käyttöön. Nykyinen järjestelmä ei oikein taivu siihen, koska se on käytössä joko täysin tai ei ollenkaan. Se on tässä ongelma, Vierikko sanoo.

Salon vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie sanoo ymmärtävänsä oppilashuollon työntekijöiden harmin, kun Wilma ei ollut käytössä koulujen käynnistyessä 9. tammikuuta.

– Tässä loppui valmisteluaika loppuvuonna kesken. Varhalta tuli kunnille pyyntö antaa laajat oikeudet oppilashuollon henkilöstölle 16. joulukuuta, ja vastausaikaa oli neljä päivää. Opetushallitus tarkensi omaa linjaustaan vasta 27. joulukuuta. Aika loppui kesken, ja mentiin vuodenvaihteen yli.

Nyt Salossa työstetään Talvitien mukaan väliaikaista ratkaisua, jotta oppilashuollon työ ei hankaloituisi.

Varhan Terhi Vierikko sanoo muutamien Varsinais-Suomen kuntien tehneen jo omat ratkaisunsa, joilla oppilashuollon henkilöstölle on saatu järjestettyä käyttöoikeuksia Wilmaan. Salossa päätöstä ei ole vielä tehty.

– Ymmärrän, että asia on päällä nyt, kun koulut alkoivat. Ratkaisua valmistellaan hyvässä yhteistyössä Varhan kanssa, mutta valmistelu on tehtävä oikein ja se vaatii aikaa. Kunta on tässä kuitenkin vastuullinen rekisterinpitäjä, Jaana Talvitie muistuttaa.

Varhan Terhi Vierikko toivoo, että kunnat löytäisivät nopeasti ratkaisun siirtymäajaksi.

– Kaikkien tahtotila on, että tähän ongelmaan saadaan tulevaisuutta ajatellen kansallinen ohjaus ja pysyvä ratkaisu.