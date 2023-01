Yhdysvalloissa syntynyt 115-vuotias espanjalaisnainen on tiettävästi maailman vanhin ihminen

Vuonna 1907 Yhdysvaltojen San Franciscossa syntynyt Maria Branyas Morera, 115, on tiettävästi maailman vanhin ihminen, sanoo Guinnessin ennätyskirjan edustaja. Asiaa ei ole vahvistettu.

Espanjan koillisosassa Olotin kaupungissa asuva Branyas Morera on kokenut kaksi maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja espanjantaudin. Branyas Morera sai koronavirustartunnan pian 113-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen, mutta selvisi siitäkin.

Branyas Morera perhe palasi Espanjaan 1915.

Branyas Morera avioitui vuonna 1931 ja liitto kesti neljä vuosikymmentä, kunnes mies kuoli 72-vuotiaana. Branyas Moreralla on kolme lasta, joista yksi on kuollut. Lisäksi hänellä on 11 lastenlasta ja 11 lastenlastenlasta.

Edellinen tiettävästi maailman vanhin ihminen, ranskalainen Lucile Randon, kuoli tiistaina 118-vuotiaana.