Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiesvalintaa hankaloittaa muutama vastarannan kiiski – ”Kaaos ja umpikuja, se voi olla heidän näkökulmastaan houkuttelevaa”

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen valinnan hankaluuksissa on kyse pidempiaikaisista kehityskuluista. Aiemmin republikaani- ja demokraattipuolueiden välillä vallinnut kompromissihaluttomuus on voimistunut myös puolueiden sisällä, sanoo tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista.

Edustajainhuone ei onnistunut kolmannellakaan äänestyskierroksella tiistaina valitsemaan uutta puhemiestä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä yleensä edustajainhuoneen puhemiehen valinta on ollut lähinnä muodollisuus.

Ongelmaksi on muodostunut republikaanipuolueessa vallitseva leiriytyminen. Puhemieheksi kaavaillulla republikaanien Kevin McCarthylla on vastustajia puolueen oikeistosiivessä, minkä vuoksi hän ei ole onnistunut saamaan puhemiehen valintaan vaadittavaa määrää ääniä taakseen. McCarthyn vastustajat vastustavat kiihkeästi kompromisseja eivätkä ole valmiita äänestämään häntä vain, jotta puhemies saataisiin valittua.

Tutkija Lindénin mukaan republikaanien oikeistosiivelle kongressin saaminen toimintaan ei ole myöskään välttämättä itseisarvo, vaan he voivat saada enemmän tyydytystä siitä, että onnistuvat hämmentämään systeemiä.

– Sillä, että äänestämällä vastaan onnistutaan aiheuttamaan tällainen kaaos ja umpikuja, se voi olla heidän näkökulmastaan houkuttelevaa, sanoo Lindén.

Päätöksiin vaaditaan yhteistä tahtoa

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukka, vain kymmenen edustajan enemmistö paikoin 222–212. Lindénin mukaan ongelmaksi muodostuu se, että ryhmän tulisi olla hyvin yksimielinen saadakseen asioita tehdyksi, mikä on vaikeaa, koska noin puolet ryhmästä on puolueen oikeistosiipeä.

Kun riittävän moni ajaa vain omaa asiaansa eikä tee kompromisseja edes puolueen sisäisesti, se riittää siihen, että asiat eivät etene. Lindénin mukaan on iso todennäköisyys, että vaikeudet puhemiehen valinnassa heijastelevat laajemmalla tasolla republikaanien tulevaa kaksivuotiskautta edustajainhuoneessa.

– Aina löytyy joku pieni porukka, joka vastustaa, ja sillä saadaan estettyä se, että mitään saataisiin aikaan, sanoo Lindén.

– Tätä muistellaan vielä sellaisena hetkenä, joka osoitti suuntaa, millainen tästä kongressikaudesta oli tulossa. Näin ennustan.

Kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin puhemies on saatu valittua, joten äänestyksiä jatketaan niin kauan, että joku ehdokkaista saa vähintään 218 ääntä. Kyseessä on ensimmäinen kerta sataan vuoteen, kun edustajainhuoneen puhemiehen valitsemiseen tarvitaan enemmän kuin yksi äänestyskierros.

Puhemiehen valintaan voi kulua kauankin, sillä 1850-luvun puolivälissä puhemiehestä äänesteltiin kaksi kuukautta.

Trump kehottaa äänestämään McCarthya

Neljännen äänestyskierroksen on määrä olla keskiviikkona puoliltapäivin paikallista aikaa.

Kolmannella äänestyskierroksella McCarthy menetti yhden äänen edelliseen kierrokseen verrattuna ja keräsi 202 ääntä, kertoi muun muassa New York Times. Republikaaniääniä meni Jim Jordanin taakse 20 kappaleen verran, kun McCarthylta puuttui 16 ääntä vaadittavasta 218 äänestä. McCarthy on vannonut taistelevansa paikasta, vaikka se vaatisi lukuisia äänestyskierroksia.

Demokraattien vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries sai edelleen 212 ääntä.

Kolmannella kierroksella Jordanin äänestäjiin liittynyt Byron Donalds sanoi CNN:lle, että edustajainhuoneen oli keskeytettävä kokouksensa, jotta republikaanit voivat selvitellä erimielisyytensä sisäisesti.

Republikaanien oikeistosiiven kannattama Jim Jordan on itse sanonut, ettei halua puhemiehen pestiä. Hän äänesti McCarthya myös kolmannella kierroksella.

McCarthyn mukaan hän tarvitsee vain 11 ääntä lisää voittaakseen. Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump kehotti keskiviikkona edustajainhuoneen republikaanien oikeistosiiven kannattajia äänestämään McCarthya.

– Kaikkien suurenmoisten edustajainhuoneen republikaanien on nyt aika äänestää Keviniä, sinetöidä asia ja korjata voitto. Republikaanit, älkää kääntäkö suurta voittoa suureksi ja häpeälliseksi tappioksi, Trump evästi.

McCarthy yritti edustajainhuoneen puhemieheksi jo vuonna 2015, mutta hän jätti silloin kisan kesken, koska ei onnistunut saamaan taakseen riittävästi kannattajia.

Henrietta Nyberg, Kaisu Suopanki, Hannu Aaltonen