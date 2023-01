Yksi salolaisyritys ylsi Kauppalehden Suomen parhaiden listalle – toimitusjohtaja listaa kolme menestystekijää

Yksi salolainen yritys nousi mukaan, kun Kauppalehti kokosi jälleen Suomen sadan parhaimman yrityksen listan.

Tiistaina julkistetulle listalle poimitaan yrityksiä, jotka menestyvät eri tunnuslukujen vertailussa parhaiten. Tarkastelun alla ovat esimerkiksi kasvu, kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto ja vakavaraisuus. Nyt julkaistun listan taloustiedot ovat vuodelta 2021.

Salolainen Twig Com Oy on listan sijalla 81. Yritys valmistaa Halikossa henkilöhälyttimiä.

– Onhan se aina mukavaa, kun noteerataan. Ennen kaikkea tämä on hienoa tiimillemme, kommentoi listasijoitusta Twig Comin toimitusjohtaja Jukka Nieminen Salon Seudun Sanomille.

Twig Comin vuoden 2021 liikevaihto oli reilut kuusi miljoonaa, nettotulos hieman yli kaksi miljoonaa ja sijoitetun pääoman tuotto 69 prosenttia.

Yritys on pieni mutta tuottava. Nieminen arvioi, että yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä ovat selkeä fokus sekä työntekijöiden sitoutuminen ja osaaminen.

– Meitä on vajaat 25, ja monilla on todella laaja toimenkuva. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus kasvaa firman mukana.

Twig Comin juuret ovat salolaisessa matkapuhelinyhtiö Benefonissa. Reilut kymmenen vuotta sitten yritys päätti keskittyä tekemään yksintyöskentelevien henkilöiden henkilöhälyttimiä.

Vuonna 2021 yrityksessä tapahtui iso muutos, kun ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö osti enemmistön yrityksestä. Kauppojen myötä Twig Comin johtohenkilöistä tuli miljonäärejä.

Kauppalehden vertailun ykkössijalta löytyy helsinkiläinen Oy Interior Capital Ab, joka on kiinteistöalan yritys. Sijalla kaksi on helsinkiläinen vesi- ja tuulivoimaan erikoistunut IWP Partners Oyj ja kolmantena jyväskyläläinen analytiikkaohjelmistotalo Firstbeat Analytics Oy.

Parhaiten vertailussa menestynyt varsinaissuomalainen yritys on sijalta 15 löytyvä maskulainen Radiometer Turku Oy, joka tekee verikaasutestauslaitteita ja -tarvikkeita.