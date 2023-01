Salon kansalaisopisto järjestää kevätkaudella 424 kurssia ja tämän lisäksi uusia kursseja suunnitellaan vielä kevään aikana.

– Lisäksi olemme nyt useampana keväänä suunnitelleet kesäkursseja toteutettavaksi touko-kesäkuulle, jotka julkaisemme sitten huhtikuussa, tiedotteessa sanotaan.

Uutuutena kansalaisopisto järjestää kurssejaan osaamisperusteisesti.

– Osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, että oppilaan suoritustiedot voidaan viedä osaksi kansallista eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.

Kansalaisopiston kurssitarjonta on jälleen laajaa eri oppiaineissa. Musiikissa on tarjolla uusina kursseina muun muassa Nuotinlukutaidon alkeita etänä -pienryhmä, jossa voi tutustua musiikin teorian ihmeisiin.

YouTubettamisen kurssilla tutustutaan siihen, miten tehdä oma Youtube-kanava ja luoda sisältöä sinne. Kurssilla perehdytään myös erilaisiin kameroihin sekä kännykkäsovelluksiin sekä video- ja kuvankäsittelyohjelmistoihin.

Teatteritaiteessa Kulttuuritila Näkkärin uutta tekniikkaa pääsee hyödyntämään valosuunnittelija Timo A. Aallon vetämällä teatteri- ja esitystekniikan kurssilla, joka keskittyy valon ja videon mahdollisuuksiin esitysten suunnittelussa.

Kuvataiteessa valokuvaamisesta kiinnostuneille on mahdollisuus saada henkilökuvaus-kurssilla uusia näkökulmia ja työkaluja henkilökuvaamiseen sekä kuvausharjoituksia mallien kanssa. Kurssin vetäjänä toimii Andréa Vannucchi (amk).

Kansalaisopistossa vierailee jälleen myös huippuluennoitsijoita, kuten Vesa Vares , Risto Marjamaa ja Sture Lindholm. Mielenterveydessä on tarjolla kaksi koulutusta, joissa opettajana toimii erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti Mia Blomqwist.

Tietotekniikassa kansalaisopistossa vaalitaan perinteitä, kun mukana ovat pitkästä aikaa Word- ja Excel-kurssit. Tarjolla on myös tee oma podcast-kanava -kurssi sekä valokuvaajille tarkoitettu kurssi RawTherapee-kuvankäsittelyohjelmasta.

Ruokakursseja on tarjolla monia. Leivontakursseja on pikkuleivistä voileipäkakkuihin, grillausvinkkejä ja salaattibuffettia kevään ja kesän juhliin. Myös miehille on tarjolla oma kokkikurssi.

Pelipuolella on mahdollista tutusta shakkiin ja biljardiin. Näille kursseille ovat aikuisten lisäksi tervetulleita myös 13-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat nuoret. Biljardissa käytetään runsaasti aikaa pelaamisen keskeisimpään asiaan eli lyöntitekniikkaan. Tutuksi tulevat tähtäys, lyöntiasento, biljardikepin liikuttaminen sekä varsinainen lyönti.

Tanssin ja terveyden edistämisen kursseja on myös runsaasti, muun muassa pelkästään miehille suunnattuja ”äijätreenejä” on joogassa ja kuntoliikunnassa. Lapsille on uutuutena lasten tanssillinen jooga, joka on suunnattu 6–9-vuotiaille.

Kädentaidoissa hittinä pintansa pitää edelleen makrame, joka on ollut suosittua jo useampana talvena. Uutuutena on muun muassa tuftauskurssi, jossa langalla ikään kuin maalataan. Lopputuloksena syntyy ryijymäistä pintaa.

Eksoottista on puolestaan turkisparkintakurssi, jossa opetellaan parkitsemaan turkisnahka perinteisellä rasvaparkitusmenetelmällä. Parkittuna turkiksesta tulee kestävä ja vesipestävä käyttötuote.

Kursseille ilmoittautumiset alkavat ensi viikolla. Ensimmäiset ilmoittautumiset voi tehdä tiistaina 10. tammikuuta. Varsinaiset kurssit alkavat viikolla 3 tai 4, mutta joitakin poikkeuksiakin on.