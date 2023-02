Akkuarvoketjussa Suomen edellä ovat vain Kiina, Kanada ja USA – ”Suomi on siis aika kovassa joukossa”

Akkuteollisuudessa Suomi ja Salo kuuluvat maailman kärkimaihin. Näin todetaan ainakin arvostetun media- ja analytiikkayritys Bloombergin BNEF-listauksessa viime marraskuulta. Siinä Suomi sijoittuu akkuarvoketjuvertailussa neljännelle sijalle.

– Edellä ovat vain isot pelurit Kiina, Kanada ja USA. Suomi on siis aika kovassa joukossa, totesi Salon IoT Campuksen akkuseminaarissa keskiviikkona vieraillut Business Finlandin Ilkka Homanen.

Akkuarvoketjulla tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä liittyy akkujen valmistukseen, sisältäen malmin louhinnan ja jalostuksen, tarvittavan kemianteollisuuden, akkukennojen ja moduulien valmistamisen, akkujen vaatiman elektroniikan ja ohjelmoinnin, ja kaiken tämän yhdistämisen valmiiksi akkupaketeiksi.

Voiko pieni Suomi kiriä jopa ylemmäs listalla? Ainakin kaksi vuotta sitten tehdyssä kansallisessa akkustrategiassa on visioitu, että vuoteen 2025 mennessä Suomi olisi akkuteollisuuden edelläkävijä.

– Podiumpaikka kolmanneksi on saavutettavissa, mutta se vaatii ankaraa työntekoa ja jo tehdyn työn jatkamista, Homanen sanoo.

Bloombergin listalla Suomi on Euroopan ykkönen. Taakse jäävät muun muassa Norja, Saksa, Etelä-Korea, Ruotsi ja Japani, joka on sijalla yhdeksän.

Suomen mahdollisuuksiin uskoi myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.), joka kipaisi puhumassa myös seminaarissa.

– Suomesta voi hyvinkin tulla Euroopan avaintekijä akkuteollisuudessa: kaivostoiminta, kemian- ja akkuteollisuus tukevat tätä, ja tavoitteen saavuttamista auttaa syvenevä yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa.

Meet the Makers of Electric Future of Southwest Finland -seminaari kokosi yhteen pohjoismaisia alan tutkijoita ja yrityksiä.

– EU:n akkuregulaatio haluaa kattaa akkujen koko elinkaaren valmistuksesta kierrättämiseen. Siksi tarvitsemme yhä uusia innovaatioita.

Harakan mukaan liikenteen sähköistymisen kehitys on ollut nopeampaa kuin kukaan olisi arvannutkaan, mutta sitä pitäisi entisestään kirittää päästöjen vähentämiseksi.

Yksi ongelmakohta on latausinfrastruktuurin puute.

– Siitä ei saa tulla kana-muna-ongelmaa, Harakka totesi.

Harakan mukaan latausinfraa ei voi rakentaa yön yli, joten infran kehittämiseksi pitää käyttää maalaisjärkeä: ensisijaisesti latausasemaverkosto tulee rakentaa sinne, missä sitä myös käytetään eniten.

– Liikenteen sähköistämisessä elinkeinoelämällä on oleellinen rooli, Harakka totesi.

Tavoitteena on ensi vuosikymmenellä saada henkilö- ja pakettiautot nollapäästöisiksi. Jotta tähän päästäisiin, panostetaan kautta koko EU:n älykkään liikenteen kehittämiseen ja ison datan hyödyntämiseen.

– Elämme jo sähköistä ja digitaalista tulevaisuutta. Suunta on oikea, mutta matka on pitkä, Harakka sanoi.

Salossa Valmet Automotive valmisti jo lokakuussa miljoonannen akkunsa autoteollisuudelle. Tehdas rakennettiin ja käynnistyi vuonna 2019, joten kasvu on ollut rivakkaa.

Nykyisin Salossa valmistetaan 48 voltin hybridiautojen akkuja muun muassa Mercedes Benzille ja 370 voltin korkeajänniteakkuja Volvolle. Akkuja myydään myös muille valmistajille.

Valmet Automotiven akkuliiketoiminnan johtaja Jyrki Nurmi kertoi seminaarissa, että alan kilpailu on kovaa ja kilpailijat isoja. Muun muassa siksi Valmet Automotive on panostamassa raskaan liikenteen ja maastoajoneuvojen akkujärjestelmien kehittämiseen.

– Siinä on meille hyvä ja kasvava markkinarako: viime vuonna markkinat olivat nelisen miljardia euroa, mutta ne kymmenkertaistuvat ensi vuosikymmenelle, Nurmi sanoi.

Viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo, että Salossa on edetty määrätietoisesti 48 voltin akkujen sopimusvalmistuksesta kohti korkeajänniteakkuja.

Kolmannessa vaiheessa Valmet Automotive on jo aloittanut omien akkujärjestelmien valmistamisen raskaalle liikenteelle. Sellaisia ovat muun muassa intergroidut Modular Power Pack -akunhallintajärjestelmät.

Akkuarvoketjun globaali Top 10 Bloombergin BNEF-listauksen mukaan

1. Kiina

2. Kanada

3. USA

4. Suomi

5. Norja

6. Saksa

7. Etelä-Korea

8. Ruotsi

9. Japani

10. Australia

Lähde: Bloomberg, 12.11.2022