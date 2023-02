Salolainen autojobbari syytteessä törkeistä talousrikoksista – konkurssiyhtiöillä isot velat, virolainen yrittäjä uhkaa jäädä ilman rahaa

Velkaantunut salolaisjobbari hankki Virosta toistakymmentä käytettyä autoa, mutta jätti ne maksamatta. Nyt hän odottaa oikeudenkäyntiä. Syytteet törkeistä talousrikoksista on nostettu.

– Hän lupasi koko ajan maksaa, huomenna, viikon päästä ja kahden viikon päästä, mutta rahaa ei tullut, yrittäjä Taivo Sikka kertoo.

Käräjäoikeus määräsi salolaismiehen omaisuutta viime viikolla vakuustakavarikkoon yli 81 000 euron edestä, mutta Sikka epäilee, ettei hän saa rahojansa enää takaisin. Sikkan mukaan poliisi sanoi jo viisi vuotta sitten, ettei hän tule saamaan mitään.

Jobbari on kertonut hakeneensa käytettyjä autoja etupäässä Saksasta, mutta myös Puolasta, Hollannista, Virosta ja Ruotsista. Salolaisissa autopiireissä hänet muistetaan jo vuosikymmenten ajalta.

Pärnulainen Taivo Sikka on monialayrittäjä, joka tekee Virossa myös autokauppaa. Hän on itsekin tuonut käytettyjä ajoneuvoja Saksasta. Yhteistyö salolaisen autojobbarin kanssa alkoi likemmäs kymmenen vuotta sitten. Sikkan mukaan molemmilla oli yhteinen tuttu Salossa.

– Ei hänkään tiennyt, että miehellä oli niin isot velat joka puolelle. Valitettavasti sain itse tietää sen liian myöhään, Sikka huokaa.

Maksamatta jääneistä autoista käynnistyi vuosikausia kestänyt tapahtumasarja, joka on nyt johtamassa rikosoikeudenkäyntiin. Eläkeikäistä salolaismiestä vastaan on Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vireillä kolme juttua: törkeä petos, törkeä veropetos ja törkeä kirjanpitorikos.

Taivo Sikka sanoo olevansa pettynyt siihen, miten kauan asian käsittely on Suomessa kestänyt. Salolaismiestä epäillään rikoksista, joista vanhimmat ovat jo heinäkuulta 2014.

Syyttäjän haastehakemukset tulevat julkiseksi vasta, kun ne on luettu oikeudenkäynnissä. Pääkäsittely Turun oikeustalossa on näillä näkymin elokuun lopulla. Salon Seudun Sanomat on koonnut tätä juttua varten tietoa useista eri lähteistä.

Taivo Sikkan yhtiö haki salolaismiehen firmaa konkurssiin maaliskuussa 2019. Salolaisyhtiön osakkeet myytiin ja hallitus vaihtui hetimiten sen jälkeen, kun konkurssihakemus oli tullut käräjäoikeudessa vireille. Jobbari katosi sekä hallituksesta että toimitusjohtajan paikalta.

Yhtiön hallitukseen nousi mieskaksikko, jolla oli hämmentävän kirjava tausta. He olivat mukana lukuisissa osakeyhtiöissä, joilla oli satamäärin maksuhäiriömerkintöjä. Suurin osa firmoista oli varattomia.

Konkurssipesän pesänhoitaja päätteli velallisselvityksessä heinäkuussa 2020, että vastuuhenkilöiden vaihtaminen oli ollut vain saattohoitoa vailla tarkoitustakaan jatkaa yhtiön toimintaa.

”Yllätyksiä voi aina tulla.”

Asianajaja Jaakko Tuutin mukaan virolaisella Tavriku Oü:lla oli saatavia alunperin 55 000 euroa, mutta viivästyskoron jälkeen summa on paisunut jo yli 81 000 euroon. Velka on konkurssiyhtiön, mutta Tuutti päätti hakea firman ex-johtajan omaisuutta vakuustakavarikkoon. Käräjäoikeuskin katsoi, että hukkaamisvaara on olemassa.

– Jos ei yritä, niin ei ainakaan saa. Yllätyksiä voi aina tulla, Tuutti perustelee.

Taivo Sikka kertoo itse ajaneensa salolaisyrittäjän haluamat autot aikoinaan Virosta Saloon.

– Kun loppujen lopuksi näin, ettei rahaa tule, hain joitain autoja pois. Hän oli tehnyt kummallisia kauppoja, ja vaihtanut minun viemiäni autoja huonompiin. Sain niitä huonompia takaisin, mutta sain niistä vain pienen määrän rahaa.

Pesäluettelon mukaan jobbarin yhtiöllä oli 381 000 euroa enemmän velkaa kuin varoja. Konkurssipesä ei saanut haltuunsa kirjanpitoa. Neljätoista autoa löytyi, mutta ne katsottiin arvottomiksi. Osa oli jo poistettu rekisteristäkin.

Yhtiöstä on tehty opinnäytetyö, jonka tekijä on epäillyn lähisukulainen. Hän opiskeli tuolloin liiketaloutta ammattikorkeakoulussa. Teemahaastattelussa helmikuussa 2016 yrittäjä kertoi opiskelijalle hakeneensa autoja noin sata kertaa etupäässä Saksasta, mutta myös Puolasta, Hollannista, Virosta ja Ruotsista.

Maahan tuotavat autot yrittäjä sanoi ostaneensa lähes poikkeuksetta paikallisista merkkiliikkeistä. Pyrkimys oli kuulemma välttää huijatuksi tuleminen. Maahan tuomistaan automerkeistä yrittäjä mainitsi Audin, BMW:n, Fordin, Mercedes-Benzin ja Volkswagenin.

”On tässä uteliaita käynyt.”

Kesällä 2015 yrittäjä esitteli Salon Seudun Sanomissa Nissan Infiniti QX56 -maasturia. Auto oli vuodelta 2007, hintalappu 47 900 euroa.

– On tässä uteliaita käynyt. Tämähän on vastine Cadillac Escaladelle. Viimeisen päälle luksus, yrittäjä kehui.

Infiniti oli tuotu Suomeen ulkomailta.

Törkeistä talousrikoksista epäiltyä salolaismiestä puolustaa lakimies Vesa-Pekka Lanne. Hänen mukaansa sekä syytteet että vahingonkorvausvaatimus tullaan kiistämään oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus on varannut pääkäsittelyä varten elokuussa yhden päivän.

Vesa-Pekka Lanne muistuttaa, että hänen päämiehensä vastusti kirjallisesti myös vakuustakavarikkoa

– Emme osallistuneet asian istuntokäsittelyyn, koska päämiehelläni ei ole omaisuutta, jota takavarikoida, Lanne sanoo.

Mies on käräjäoikeuden vanhojen asiakirjojen mukaan ollut velkaantunut jo 2010-luvulle tultaessa.

Viime vuosina salolaismies on ollut mukana ainakin yhdeksässä yhtiössä, joilla on ollut maksuvaikeuksia ja jotka on ulosotossa todettu varattomiksi.

Verottaja haki konkurssiin yhden yhtiön viime kesänä. Maksukyvyttömäksi todetun firman toimialaksi oli merkitty henkilöautojen ja kevyiden moottoripyörien vähittäiskauppa. Konkurssimenettely on vielä kesken. Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan yhtiöllä on velkaa puoli miljoonaa euroa, mutta ei juurikaan varoja.

Salolaismies on ollut myös aiemmin syytettynä törkeästä petoksesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.