Salossa maanantaina vieraillut eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) arvioi, että kevään hallitusneuvotteluista on tulossa kimurantit. Vanhanen perustaa arvionsa siihen, että monet puolueet ovat jo ehtineet sulkea etukäteen ovia toisilta puolueilta.

– Myös asiasisällössä on etäännytty entistä kauemmaksi toisistaan. Varsinkin pääministeripuolueeksi aikovan pitää totuttautua siihen, ettei saa kaikkea haluamaansa. On oltava joustava toisten hallituskumppaneiden suuntaan, Vanhanen peräänkuuluttaa.

Vanhanen pitää kielteisenä kehityksenä blokkipolitiikan mahdollista rantautumista Suomeen.

– Olen todella harmissani, että poliittinen kulttuurimme on nyt seuraamassa Amerikan mallia, jossa oikeisto menee oikealle ja vasemmisto vasemmalle, Vanhanen sanoo.

Vanhanen ei näe blokkipolitiikassa voittajia.

– Laidat venyisivät entistä kauemmaksi toisistaan. Neljän vuoden ajan toinen laita haukkuisi toista laitaa ja politiikan sisällön suunta kääntyisi aina seuraavien vaalien jälkeen, kun toinen laita olisi vallassa. Suomi on menestynyt sen takia, että täällä on aina osattu rakentaa yhteiskuntaa yhtä vaalikautta pidemmällä tähtäimellä.

Vanhasen mukaan myös keskustaa on yritetty väkisin ajaa tekemään valintansa oikeiston ja vasemmiston välillä.

– Olemme olleet jo kohta 120 vuotta keskipuolue, ja toiveeni on, että jatkamme myös tällä linjalla. Suomessa on tarvittu aina talonpoikaispohjaista keskipuoluetta, joka on ristiriitoja sovitteleva liike ja joka pystyy yhteistyöhön sekä vasemmiston että oikeiston kanssa sekä huolehtimaan enemmistöhallituksen synnystä, Vanhanen alleviivaa.

Vanhanen painottaa, että Suomessa tarvitaan jatkossakin enemmistöhallituksia.

– Ajatukset vähemmistöhallituksesta ovat kaukaa haettuja.

Vanhanen otti Salossa kantaa myös keskusteluun työperäisestä maahanmuutosta. Konkaripoliitikon mukaan Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa positiivista ja aktiivista perhepolitiikkaa, jotta syntyvyys saadaan nousuun. Tämän rinnalle Vanhanen nostaa työperäisen maahanmuuton.

– Joka tämän asian haluaa kieltää, ei ymmärrä tämän kansan etua. Maahanmuuttovastaisuudella flirttailu on vastenmielistä. Siinä toimitaan omaa hyvinvointiamme vastaan, Vanhanen totesi.

– Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa niin kauan, kunnes syntyvyys kääntyy reippaaseen kasvuun ja senkin jälkeen menee vielä 20 vuotta eteenpäin.

Vanhasen mukaan alhainen syntyvyys yhdistettynä väestön ikääntymiseen on tuonut Suomelle eteen sen, että yhä useammalla alalla on jatkuva pula osaavasta työvoimasta. Vanhanen luetteli tukun ammatteja, kuten marjanpoimijat, bussikuskit ja siivoojat, joissa työskentelee jo nyt paljon ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

– Meidän on pidettävä huolta, että tänne tulevat ihmiset kotoutuvat ja oppivat kielen. Heidät on otettava mukaan yhteiskunnan toimintaan niin, että heistä tulee osa väestörakennettamme ja arkipäiväistä elämää. Tämä on hurjan tärkeä asia, jossa emme saa epäonnistua.

”Mielipiteitä minulta saa varmasti jatkossakin”

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) pitkä poliittinen ura päättyy tähän kevääseen. Vanhanen on toiminut kansanedustajana vuosina 1991–2010 sekä uudelleen vuodesta 2015.

– Viimeinen edustajakausi jää muistiin poikkeuksellisena. Korona-aikana jouduttiin ottamaan valmiuslaki käyttöön ensimmäisen kerran vuosikymmeniin. Sota nyky-Euroopassa on puolestaan jotain sellaista, mitä ei olisi ajatellut tapahtuvan, Vanhanen kuvailee.

Vanhanen nousi aikoinaan suuresta tuntemattomuudesta pääministeriksi, kun Anneli Jäätteenmäki joutui eroamaan niin sanotun Irak-vuodon vuoksi kesällä 2003. Vanhanen toimi pääministerinä ja keskustan puheenjohtajana lopulta vuoteen 2010 saakka. Vanhanen on pitkäaikaisin keskustalainen pääministeri.

Nykyisessä Sanna Marinin (sd.) hallituksessa Vanhanen toimi valtiovarainministerinä 2020–2021, kunnes palasi puhemiehen rooliin viime vuoden helmikuussa.

Vanhanen kertoi maanantaina Salossa Kahvila Asemalla, ettei hänellä ole eläkkeellä mitään varsinaisia suunnitelmia.

– Odotus on, että saan kalenterin omaan haltuuni ja vapaa-aikaa. Tämä on ollut pitkä kausi, äärimmäisen pitkiä työpäiviä ja ikääkin alkaa kertyä, 67-vuotias Vanhanen totesi.

Kokonaan politiikkaa Vanhanen ei ole jättämässä, vaan kuvaili sen tapahtuvan jatkossa enemmän harrastuspohjalta. Vanhasella on eläkkeellä ollessaan halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Mielipiteitä minulta saa varmasti jatkossakin, hän arveli.

– Erona on se, että nyt pystyn itse valitsemaan aihepiirit ja aikataulut. Kannan huolta ikääntyvän yhteiskunnan seurauksista. Toinen teema, jota aion pitää esillä, on vihreä siirtymä.