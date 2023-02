Ei ihan New York, mutta… – Someron potentiaalia ei kannata vähätellä

Somerolla on potentiaalia matkailun vetonaulaksi, kehui kaupungin uusi tekninen johtaja Mika Mäkelä Salkkarin haastattelussa viime viikon lauantaina. Mäkelän visioissa oli ainakin lennokkuutta. Haasteet kääntyivät mahdollisuuksiksi, kun tuore pomo näki tyhjissä liiketiloissa paikkoja vaikka pop up -myymälöille. Kylänraittikin oli juuri sopivan mittainen turistin talsia. Ei ihan New York, mutta vähintään Sodankylän veroinen.

Mäkelä yltyi kehumaan, että Someron kaltaisia kaupunkeja ei ole Suomessa kovin monta. Tosin sellaista paikkaa Suomesta tuskin löytyy, jossa viskaali ei allekirjoittaisi samaa väitettä omasta kaupungistaan.

Kuluneen fraasin mukaan Suomi on täynnä ”ihan kivoja kesäkaupunkeja”. Yhtä tiheässä on kuntia, jotka strategioissaan päättävät kehittyä omaleimaisiksi matkailukohteiksi. Onnistujia onkin harvemmassa. Tämä ei tarkoita, etteikö Somerolla ja koko Varsinais-Suomella olisi ihan oikeasti matkailupotentiaalia.

Toki urbaanin Someron ainutlaatuisuudesta voi olla montaa mieltä, mutta Mäkelän visiota ei ole syytä tyrmätä. Pikemminkin ennakkoluuloja haastavasta, estottomasta asenteesta voisi ottaa mallia muuallakin.

Mäkelän mukaan Somerolla kannattaisi tuoda rohkeasti esille esimerkiksi ydinkeskustan jokivartta ja tapahtumille sopivia tiloja. Hän ihmetteli paikallisten itsekriittistä ja vähättelevää asennetta. Tämä kuulostaa kovin tutulta myös suuremmassa naapurikaupungissa.

Haastattelussa Mäkelä lanseerasi myös termin ”kotikaupunkifiilis”. Se on erinomainen kuvaus siitä, missä piilee pienten ja keskisuurten suomalaisten kaupunkien vahvuus. Mäkelän mukaan Somero on riittävän lähellä isoja kaupunkeja, mutta samalla riittävän irrallaan niistä ja sopivan kokoinen.

Tärkeintä lieneekin, että asukkaat kokevat kaupungin omakseen. Monella somerolaisellakin itsekriittisyyden alta pilkahtaa aito kotiseutuylpeys. Siinä on jo hyvä alku.