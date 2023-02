Finnair: Kiinasta saapuvia lentoja koskeva STM:n ohjauskirje ei aiheuta toimia tässä vaiheessa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lähettämä Kiinasta saapuvia lentoja koskeva ohjauskirje ei aiheuta tässä vaiheessa toimia Finnairilla, yhtiön viestinnästä kerrotaan sähköpostitse STT:lle.

STM lähetti maanantaina kolmelle lentoyhtiölle kirjeet, joissa yhtiöitä ohjeistettiin edellyttämään Kiinasta Suomeen matkaavilta ennen matkaa tehtyä negatiivista koronatestiä.

Finnair kertoo tutustuneensa kirjeen sisältöön. Viestinnän mukaan yhtiö noudattaa aina viranomaismääräyksiä, joita tästä asiasta ei toistaiseksi kuitenkaan ole tullut.

– Ohjauskirje ei siis tässä vaiheessa aiheuta toimia meillä, mutta luonnollisesti noudatamme mahdollisia viranomaismääräyksiä, jos sellaisia tästä asiasta tulee, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

STM:n maanantainen ulostulo ei ole nykyisellään lentoyhtiöitä velvoittava. Suomessa ei myöskään ole mahdollisuutta siihen, että ministeriön ohjeistusta noudattamatta jättäneille lentoyhtiöille seuraisi jonkinlainen rangaistus, esimerkiksi lento-oikeuksien epääminen.

Testitodistusta kysytään, jos kohdemaa sellaista vaatii

Finnair kysyy Kiinasta tulevilta testitodistusta, jos heidän kohdemaansa sellaista edellyttää. Lisäksi testitodistusta kysytään ennen lentoa, jos matkustaja jatkaa suoraan Suomesta maahan, jossa tällainen todistus on viranomaisen edellyttämä.

– Asiakkaan vastuulla on aina selvittää oman kohde- ja kauttakulkumaan matkustusvaatimukset viranomaislähteistä ja huolehtia, että mukana on tarvittavat matkustusasiakirjat ja terveystodistukset, Finnair lisää.

Finnairin verkkosivuilta löytyy myös digitaalinen työkalu, jonka kautta asiakkaat voivat tarkastella eri maiden vaatimuksia. Yhtiön työkalussa olevat vaatimukset päivittyvät suoraan viranomaisten sivuilta, mutta niiden päivittymisessä voi mennä jonkin aikaa. Tästä syystä Finnair kertoo viestineensä vaatimusten muuttuessa erikseen suoraan niille asiakkaille, joita vaatimukset koskevat.

– Jos Kiinasta Suomeen matkustaville asetetaan uusia vaatimuksia maahantuloon, viestimme niistä suoraan asiakkaillemme.

Ohjauskirje lähti myös kahdelle kiinalaisyhtiölle

Finnairin lisäksi kirje lähti maanantaina kahdelle kiinalaisyhtiölle, Shanghaista Suomeen lentävälle Juneyao Airlinesille ja Chengdusta Suomeen lentävälle Sichuan Airlinesille. Kirje lähetettiin sellaisille yhtiöille, joilla on suoria lentoja Suomeen.

STM:n mukaan ohjeistus vastaa EU:n lentoturvallisuusviraston (Easa) ja EU:n alaisen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) antamaa vastaavaa ohjeistusta lentoliikenteen toimijoille.

Suomi alkoi tammikuun alkupuolella valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille koronavirusmuunnosten leviämisen pelossa. Tuolloin päätettiin muun muassa vaatia ennakkoon tehtyä negatiivista koronavirustestiä. Taustalla oli Kiinan ilmoitus höllentää matkustusrajoituksiaan ja väestön alhainen suoja tautia vastaan.

STM on käynyt keskusteluja sisäministeriön kanssa mahdollisuudesta hyödyntää rajavartiolakia siinä, että Kiinasta saapuvilta matkustajilta vaadittaisiin ennakkotestiä ehtona maahantulolle. Sisäministeriön arvion mukaan kriteerit rajavartiolain 16. pykälän hyödyntämiselle eivät kuitenkaan nykyisellään täyty.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on puolestaan julkaissut Kiinasta saapuville matkustajille ohjeen, mutta laitos ei ole kuitenkaan suositellut matkustusrajoituksia. Syynä on se, että koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu.

Arttu Mäkelä