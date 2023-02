Google vastaa Microsoftin haasteeseen tekoälyssä, julkaisee oman kilpailijansa suositulle ChatGPT:lle

Hakukoneyhtiö Google kertoo julkaisevansa oman ihmisen kanssa keskustelevan koneälynsä nimeltä Bard. Ohjelmalla Google vastaa Microsoftin haasteeseen tekoälymarkkinoilla.

Microsoft on sijoittanut miljardeja viime aikoina suureen suosioon nousseeseen ChatGPT-keskusteluohjelmaan. Sen on katsottu mahdollisesti uhkaavan Googlen hakukoneen asemaa, sillä Microsoftin uskotaan naittavan ChatGPT:n oman Bing-hakukoneensa kanssa.

Microsoft on jo aloittanut ChatGPT:n toimintojen yhdistämisen Teams-sovellukseensa, jota käytetään viestintään ja yhteistyöhön monilla työpaikoilla. Microsoftin arvellaan tuovan toimintoja myös Office-ohjelmistoonsa.

ChatGPT:n on kehittänyt sanfranciscolaisyritys OpenAI. Ohjelma on saavuttanut sensaatiomaisen suosion kyvyillään kirjoittaa käyttäjän pyynnöstä sekunneissa esseitä, runoja ja tietokonekoodia.

Tekoälyohjelma on herättänyt huolta siitä, että opiskelijat käyttävät sitä huijaamiseen. Huolta on herännyt myös siitä, että useat työpaikat voivat jatkossa olla vaarassa luovaan tekstintuotantoon kykenevien tekoälyjen vuoksi.

ChatGPT aiheutti ”punaisen hälytyksen” Googlen sisällä

ChatGPT kykenee myös tehokkaaseen tiedonhakuun. Tämä on nähty uhkaksi Googlelle, joka on hallinnut perinteisten hakukoneiden markkinoita pitkään käytännössä monopoliasemassa.

Mediatietojen mukaan ChatGPT:n äkillinen suosio on aiheuttanut ”punaisen hälytyksen” Googlen sisällä. Googlen perustajat Sergey Brin ja yhtiön vuosia sitten jättänyt Larry Page ovat osallistuneet vastatoimien ideointiin.

Google on ollut aiemmin haluton julkaisemaan omaa keskustelutekoälyään, koska teknologian on katsottu olevan vielä keskeneräistä ja epäluotettavaa. Riskinä on pidetty sitä, että ohjelmat levittävät perätöntä tietoa.

Myös Kiinan Baidu lähtemässä kisaan

Melkein samalla kellonlyömällä Googlen kanssa myös Kiinan suuri hakukoneyhtiö Baidu ilmoitti sekin kehittävänsä tekoälyä käyttävää keskusteluohjelmaa. Useampi kiinalaisyhtiö on jo aiemmin ilmoittanut kehittävänsä vastinettaan ChatGPT:lle, mutta Baidu on näistä merkittävin.

Baidun ohjelman nimi on Ernie Bot. Yhtiön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ohjelman sisäisen testauksen arvellaan päättyvän maaliskuussa, minkä jälkeen se voidaan julkaista yleisön käyttöön. Baidun osakkeet nousivat 15 prosentilla uutisen jälkeen.

Myös Baidun odotetaan yhdistävän Ernie Bot -ohjelmansa hakukoneeseensa.