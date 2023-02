Hakkuri Saana Lindgren takoi maratonpelissä 30 pistettä, LP Viesti taipui Orivedellä niukkaan tappioon – päävalmentaja Lemminkäinen paljasti puolivälieräinhokkinsa

Kello näytti 19.40 Oriveden liikuntahallin seinällä siinä vaiheessa, kun kello 17 alkanut Oriveden Ponnistuksen ja LP Viestin välinen lentopallo-ottelu oli päättynyt.

Todellisen maratonmatsin voittoa juhli kotijoukkue, joka käänsi vaiherikkaan ottelun viidennen erän itselleen 19–17.

LP Viesti oli kahden erän jälkeen 0–2-tappiolla, joten venyminen edes yhteen pisteeseen oli jonkinnäköinen torjuntavoitto.

– Olen tyytyväinen siihen, että nousimme taistelemaan voitosta kahden tappioerän jälkeen. Pettymys oli, ettemme ottelupalloissa pystyneet ratkaisemaan peliä, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen summasi.

Ottelu ratkesi vaihdosta tulleen Liisa Rinta-Tassin syöttöön. Pallo kimposi verkon ylänauhan kautta kohti lattiaa. Jenni Jantunen syöksyi perään ja nosti pallon kohti passari Irina Mäkistä. Mäkisellä ei kuitenkaan ollut aikaa reagoida nopeaan tilanteeseen ja ottelu päättyi nuoren passarin käsittelyvirheeseen.

– Syöttö tippui siihen niin hyvin. Irinalla ja Jennillä ei ollut paljon tehtävissä, Lemminkäinen myönsi.

LP Viestin kaikki kaikessa, liikaakin, oli jälleen hakkuri Saana Lindgren. Parhaimmillaan 33 pistettä yhdessä ottelussa tällä kaudella takonut Lindgren kasasi nyt 30 pistettä.

Salolaisten passarit Mäkinen ja Saana Virtanen jakoivat pääiskijälleen 61 hyökkäyspaikkaa. Ilahduttavaa oli LP Viestin puolelta myös Kseniia Puhachin kuusi torjuntapistettä.

– Totuin isoon vastuuseen jo Rovaniemellä ja mielelläni kannan vastuuta myös Salossa. Jalat ovat hieman uupuneet, mutta kroppa kestää tuollaisen passimäärän. Ihan hyvin jaksan, Lindgren naurahti.

Lindgrenillä oli ottelun jälkeen luonnollisesti kaksijakoiset tunnelmat.

– Juuri yhdelle kaverille sanoin, että hyvä fiilis onnistuneesta omasta pelistä, kun alkuvuosi on ollut vähän vaikea. Toisaalta harmittaa, että hävisimme.

Kun runkosarjaa on LP Viestin osalta jäljellä kolme kotiottelua, ei salolaisten vireessä ole sinänsä hurraamista. Viimeisestä seitsemästä ottelusta LP Viesti on voittanut vain yhden. Tosin turhan dramaattisia johtopäätöksiä tästä ei voi vetää, niin tasainen ja arvoituksellinen naisten Mestaruusliiga on tällä kaudella ollut.

– Olen luottavainen. Se on hyvä, että pääsemme taistelemaan pisteistä kotikentälle, vaikka kovia vastustajia on vastassa. Olemme pelanneet pääsääntöisesti kotona hyvin energisen kotiyleisön edessä, Lindgren painotti.

Sarjataulukossa OrPo on neljäntenä 38 pisteellä, Kuopiossa Puijo Wolleyn 3–2 kaatanut Hämeenlinna viidentenä 37 pisteellä ja LP Viesti kuudentena 35 pisteellä. Seitsemäntenä oleva LiigaPloki on LP Viestistä neljän pisteen päässä.

Hämeenlinna on päässyt cup-mestaruutensa siivittämänä sellaiseen lentoon, että mikään joukkue sitä tuskin haluaa kohdata puolivälierissä.

Joten: olisiko se lopulta mikään katastrofi, jos LP Viesti lähtisi pudotuspeleihin kuudennelta sijalta (ja saisi Hämeenlinnan sijaan todennäköisesti LP Kangasalan vastaansa)?

– Sarjasijoituksella ei ole hirveästi väliä. Kuusamo on se joukkue, jota en haluaisi kohdata puolivälierissä. He ovat vahvassa vireessä, ja se reissu on raskas ja taloudellisesti kallis, Lemminkäinen perusteli.

OrPo–LP Viesti 3–2 (25–22, 25–18, 23–25, 21–25, 19–17)

OrPon pisteet/plusmiinus: Taija Kaukoranta (passari) 6/+4, Annukka Paloniemi 3/+2, Ada Aronen 19/+1, Liisa Rinta-Tassi 2/+1, Siiri Vehmanen 13/+9, Daria Butkevych 25/+17, Linnea Kuusela 6/-1, Jessika Mursula 7/+3, Piper Matsumoto (passari) 1/+1. Libero Emilia Putkisaaren vastaanottoprosentti 67.

LP Viesti: Jenni Jantunen 6/+4, Anna Syrjälä 0/-1, Saana Lindgren 30/+16, Anita Ternava 11/+1, Saana Virtanen (passari) 1/+1, Kseniia Puhach 13/+12, Nea Haatainen 3/+2, Irina Mäkinen 2/+2, Iina-Reeta Kaikkonen 0/-3, Jordan Lockwood 16/+5. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 67.

Hyökkäysprosentti: 39–38

Vastaanottoprosentti: 49–46.

Torjuntapisteet: 9–15

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 9/11–8/9

OHO!

Saana Lindgren on tehnyt vähintään 26 pistettä kahdeksassa pelissä tällä kaudella.

LP Viestin seuraava ottelu: LP Viesti–LP Kangasala Salohallissa keskiviikkona 1.3. kello 18.30.