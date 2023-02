Halikossa aloitti Salon seitsemäs omatoimikirjasto

Halikon kirjastossa voi nyt asioida kaikkina viikonpäivinä. Omatoimikirjastoon pääsee kirjastokortilla. Henkilökunta palvelee edelleen totuttuina palveluaikoina.

Salon kaupungilla on keskustassa sijaitsevan pääkirjaston lisäksi yhdeksän lähikirjastoa, joista seitsemän on omatoimikirjastoja. Perniön ja Perttelin kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöönottoa suunnitellaan, ja toiveissa on saada omatoimipalvelu niissä käyttöön vuoden sisällä, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Nykyiset omatoimikirjastot ovat Halikossa, Kiikalassa, Kiskossa, Kuusjoella, Muurlassa, Suomusjärvellä ja Särkisalossa.

Halikon kirjasto on ollut tammikuun lopusta avoinna omatoimisesti maanantaista perjantaihin klo 7–20 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–16.

– Omatoimikirjaston käyttöön tarvitaan kirjastokortti ja siihen liitetty tunnusluku, jonka saa mistä tahansa Vaski-kirjastosta. Henkilöllisyystodistus pitää olla mukana tunnuslukua noudettaessa, kertoo kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind.

Omatoimiaikana voi lainata ja palauttaa aineistoa lainausautomaatilla, noutaa varauksia, käyttää kirjaston tietokoneita ja lukea lehtiä. Halikon kirjaston ulkopalautusluukku on poistettu käytöstä, ja kaikki palautukset tuodaan omatoimiaikana sisälle kirjastoon ja palautetaan automaatilla.

Päivän sanomalehdet voi lukea heti aamulla kirjaston tietokoneilla ePress-palvelussa. Henkilökunta tuo painetut lehdet lehtilukusaliin aamupäivällä.

Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta ja ulko-ovella kulunvalvontapääte. Lind muistuttaa, että jokaisen kirjastoon tulevan täytyy kirjautua sisään omalla kortillaan.

– Asiakkaan pitää muistaa, että jos hän päästää muita ihmisiä sisään kirjastoon, hän on vastuussa myös heidän käyttäytymisestään ja mahdollisista vahingoista. Omatoimiasiointi on kuitenkin sujunut hyvin niin Halikossa kuin muissakin Salon omatoimikirjastoissa, ja omatoimipalveluista on saatu positiivista palautetta asiakkailta.