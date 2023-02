Mielipide: Haluatko maksaa Tunnin junan?

Haluatko maksaa Turun tunnin junan? Haluat tai et, maksat, jos hanke toteutuu. Valtiovarainministeriön tiistaina 24. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan kyseisen noin neljän miljardin euron hankkeen kustantaminen jäisi pääosin valtion ja kuntien, eli veronmaksajien, harteille. Yksityistä rahaa hankkeeseen olisi raportin mukaan mahdollista saada vain, jos valtio takaisi sijoittajille tietyn tuoton. Veronmaksajien pussista rahat siis silloinkin lopulta otettaisiin ja vielä voittomarginaalikorotuksella.

Paljon puhuttua EU-rahaa hankkeeseen saataisiin vain hitunen – jos sitäkään. Valtioneuvoston Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 kertoo EU-rahoituksesta näin: ”Enimmäistuki liikenneverkkojen rakentamiseen on 30 prosenttia (tietyissä tapauksissa 50 prosenttia) ja suunnitteluun 50 prosenttia. Tukea voi komission työsuunnitelman mukaisesti hakea hankkeille, joiden toteuttamisesta on tehty kansallinen rahoituspäätös ja joiden hyöty-kustannussuhde on yli 1.”

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyshankkeen hyöty-kustannussuhteeksi Väylävirasto on hankearvioinnissaan (VÄYLÄ 50/2020) laskenut 0,44. Se jää kirkkaasti alle EU:n vaatiman lukeman.

Jotakin kuitenkin EU:lta ilmeisesti silti saataisiin. Valtiovarainministeriön tuoreessa raportissa on arvioitu, että EU:n tuki rakentamiseen olisi 250 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Nyt on viimeinkin vastuullisten päättäjien herättävä ja pysäytettävä tämä hanke.

Timo Lähteenmäki

kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (vas.)

Salo