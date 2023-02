Hankeyhtiö laski Tunnin junan kannattavaksi – Lukkarinmäki on ”hirvittävän vaikea paikka”, sanoo toimitusjohtaja

Tunnin juna toisi 5–6 miljardin euron positiivisen vaikutuksen Suomen bruttokansantuotteeseen.

Näin arvioidaan selvityksessä, jonka Turun Tunnin Juna Oy on laatinut yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa.

Arvio julkistettiin maanantaina. Se pohjautuu liikenne- ja viestintäministeriön ja Väyläviraston tietoihin sekä ulkomaisten verrokkikohteiden tarkasteluun.

Alustava arvio Turun tunnin junan rakentamiskustannuksista on 3,4–4,0 miljardia euroa, eli nyt julkaistun laskelman mukaan hyödyt ovat kuluja suuremmat.

Valtiovarainministeriö julkaisi tammikuussa oman laskelmansa, jonka mukaan Tunnin juna ja kaksi muuta vireillä olevaa suurta ratahanketta ovat kannattamattomia.

Tunnin junan taustayhtiön laskelman mukaan positiivinen 5–6 miljardin euron vaikutus saavutetaan 30 vuoden aikana.

Merkittävimmät vaikutukset tulevat työmatkojen matka-ajan säästöistä ja lipputulojen muutoksista (750–810 miljoonaa euroa), taloudellisen tehokkuuden lisääntymisestä (160–310 miljoonaa euroa) sekä työvoiman tarjonnan muutoksesta (40–50 miljoonaa euroa).

Kiinteistöinvestoinnit arvioidaan massiivisiksi Espoon Histaan, Vihdin Nummelaan, Lohjan Lempolaan ja Kirkkonummen Veikkolaan. Salolaiskohteita ei ole listalla.

Hankeyhtiö Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen arvioi, että Salolle hyötyä tulisi ennen kaikkea paremmasta saavutettavuudesta.

– Houkuttelevuus Turun suuntaan työmatkaliikenteessä paranisi ja miksei myös yritysten sijoittuminen Salon seudun suunnalle. Ei siitä haittaa ole, jos yhteys on entistä parempi Turkuun ja myös Helsingin suuntaan. Sellaisia positiivisia vaikutuksia varmastikin on.

– Tietysti Salolle jää itselleen paljon pohdittavaa, että mitkä asiat nähdään kaupungin näkökulmasta positiivisena. Jossain tilaisuudessa todettiin, että radalla on yritystoiminnan kannalta äärimmäisen positiivinen vaikutus.

Suorien bruttokansantuotteeseen kohdistuvien vaikutusten lisäksi laskelma nostaa esiin epäsuoria vaikutuksia.

Näistä yhtenä mainitaan väestörakenteen kestävyyden parantuminen radan vaikutusalueella. Työmatkalaisten ohella kyse on Ottavaisen mukaan myös ikäihmisistä.

– Meillä kuitenkin väestö vanhenee, ja siitä tulee liikkumisen haasteita. Jossain vaiheessa kyky ja halu ajaa autolla pienenevät. Junilla pääsee mukavasti liikkumaan. Ihminen kun voi valita asuinpaikkaansa, niin mitä paremmat yhteydet on sitä enemmän se mahdollistaa asumista.

”Eihän rataa voi siirtää”

Salossa Tunnin juna saa kannatuksen ohella osakseen vankkaa vastustusta.

Suurin osa salolaisista eduskuntavaalien ehdokkaista on sitä mieltä, ettei ratahankkeen toteuttamispäätöstä pidä kirjata seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Ratalinjaukseen liittyvää kritiikkiä esiintyy paljon, ja esimerkiksi Lukkarinmäen ”halkaisu” koetaan vääryydeksi.

Hankeyhtiössä ollaan tietoisia salolaiskritiikistä, mutta linjauksen suhteen Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen nostaa kädet pystyyn.

– Eihän rataa voi siirtää. Kun suunnittelu on aikanaan lähtenyt maakuntakaavasta liikkeelle, linjaus on kulkenut Lukkarinmäen läpi. Sehän on hirvittävän vaikea paikka, mutta kun on valittu nykyinen rautatieasema linjaksi, niin siihen se johtaa. Tulee hyvinkin ikäviä ihmiskohtaloita. Meillä on sillä tavalla ollut vähän epäkiitollinen tehtävä, että emme pysty radan linjaukseen vaikuttamaan kuin muutamilla metreillä, sanoo Ottavainen.

Tunnin junaa on kritisoitu myös siitä, ettei se huomioi riittävästi lähijunaliikennettä.

– Meidän tehtävämme on tällä hetkellä katsoa nopeaa yhteyttä, ja se lähiliikenne nousee enemmän framille jatkossa. Kun ensin saadaan päätös, että raide toteutetaan, niin kyllä sieltä varmasti myöskin lähiliikenteen pysähdyspaikat löytyvät.