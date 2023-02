Hätäkamiinat lähtevät Salosta nyt myös Turkkiin – Ukrainaan lähtenyt jo yli 1300 kamiinaa

Salolaisyritykset valmistavat hätäapukamiinoita nyt Ukrainan lisäksi myös Turkkiin maanantaisen maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden avuksi. Turkin kauppakamari on tilannut pikatoimituksena Metalli Piiroinen Oy:n ja Stremet Oy:n yhteistyössä valmistavia hätäapukamiinoita.

– Haluamme auttaa suurta hätää kärsiviä ihmisiä, Piiroisen toimitusjohtaja Mikko Lietzen kertoo.

Ensimmäinen 24:n kamiinan lava lähtee heti tänään perjantaina ensiapuna lentorahdilla kohti Turkkia. Alun perin Ukrainaan suunnatun kamiinaprojektin ansiosta tuotantoprosessit oli jo hiottu kuntoon ja yritykset pystyvät valmistamaan kamiinoita yli kuusi lavallista eli 100-150 kamiinaa päivässä. Lietzenin mukaan määrää voidaan tästäkin yhä kasvattaa, sillä prosessi on pitkälti jo automatisoitu.

– Lavan lähettämisessä on kyse tosiaankin ensiavusta. Turkin kauppakamarin kanssa on puhuttu satojen kamiinoiden lähettämisestä, mutta sitä ennen täytyy odottaa tilaajalta täsmällisempiä tietoja määristä, aikatauluista ja logistiikan hoitamisesta, Lietzen sanoo.

Tilaus on seurausta kamiinaprojektin saamasta julkisuudesta. Turkin kauppakamari otti yhteyttä Stremetiin ja Piiroiseen alkuviikosta.

Maanjäristysten seurauksena Turkissa ja Syyriassa on kuollut tämänhetkisten tietojen mukaan jo yli 21 000 ihmistä. Lisäksi lähes 70 000 ihmistä on loukkaantunut. Valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi järistykset aiheuttivat myös suuret aineelliset vahingot. Turkin mukaan 70 maata on tarjoutunut lähettämään apua.

Turkin ensimmäisessä kansainvälisessä avunpyynnössä todettiin lumi- ja vesisateiden sekä sähkö- ja tielinjojen katkeamisen vaikeuttavan maanjäristyksen uhrien asemaa. Lämpötila on matala ja voi yöllä laskea pakkaselle.

– Lähettämällä lämpöä voimme auttaa varsin konkreettisella tavalla, Lietzen sanoo.

Yritysten työnjako toimii niin, että Stremet leikkaa kamiinan runkolevyt ja taivuttelee ne oikeaan muotoonsa. Piiroinen hitsaa kamiinat valmiiksi ja varastoi ne. Kun rekkakuorma on koossa, apu lähtee kohti lämpöä tarvitsevia.

Salolaisyritykset lähtivät jo joulukuussa mukaan Ukrainalle apua järjestävän Omri ry:n hyväntekeväisyyskampanjaan. Nyt Omri on kerännyt lahjoituksia jo yli 1 800 kamiinaan. Ensimmäinen 672 kamiinan ja savupiipun kuorma lähti matkalle kohti Ukrainaa tammikuun puolivälin jälkeen. Tähän mennessä kamiinoita on toimitettu Ukrainaan jo 1300, joten lähdössä on vielä ainakin 500 kamiinaa.

– Lisää kyselyitä ja tilauksia saapuu viikoittain. Aletaan lähestyä 2000 kamiinan merkkipaalua. Tekeminenhän lähti 250 kamiinan toimittamisesta, joten määrä on siitä melkoisesti kasvanut, Lietzen sanoo.

Lietzenin mukaan yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu, että kaminoita tehdään niin kauan, kun niille on tarvetta.

Salolaisyritykset ovat osallistuneet hyväntekeväisyyskampanjaan tekemällä kamiinoita omien töidensä ohessa omakustannushintaan.

Ajatus kamiinoiden valmistamisesta ukrainalaisten avuksi tuli alun perin LUT-yliopistolta, jonka oppilaskunta suunnitteli sisä- ja ulkokäyttöön sopivan kamiinan. Tukevasta kolmen millin teräksestä valmistettava kamiina sopii lämmönlähteeksi sähkö- ja kaasupulasta kärsiville alueille.

Sen savupiippu voidaan liittää suoraan kerrostalon palohormistoon, ja kamiinan päällä voidaan valmistaa ruokaa. Kamiina sopii hyvin Ukrainaan, jossa puuta riittää.

LUT-yliopisto on julkistanut kamiinan piirustukset, ja sitä voi valmistaa periaatteessa kuka tahansa, joka haluaa auttaa Ukrainaa.

Artikkelia on päivitetty klo 11.38