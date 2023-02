Immuunikatovirus vei Vaskiolta pelastetun Sunna-kissan hengen – alueen ulkoilevat kissat kehotetaan testaamaan FIV-viruksen varalta

Salon Vaskiolla eläneeltä kissalta on löydetty immuunikatoa aiheuttava FIV-virus. Aikuinen naaraskissa toimitettiin huonokuntoisena Turun eläinsuojeluyhdistykselle tiistai-iltana.

Kissa tutkittiin eläinlääkärissä heti seuraavana päivänä ja tartunta todettiin verikokeiden perusteella. Turun Eläinsuojeluyhdistys tiedotti asiasta heti, kun verikokeiden tulos tuli ja kissa oli todettu FIV-positiiviseksi.

FIV on retrovirus, joka aiheuttaa kissoilla immuunikadon ja se on verrattavissa ihmisen HIV-virukseen. Tartuntaa seuraa kolmivaiheinen sairastuminen. FIV on vain kissojen virus eikä se tartu toisiin eläimiin tai ihmiseen.

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n vastaava eläintenhoitaja Heli Tanskanen kertoo Sunnaksi nimetyn kissan eläneen noin 30 kissan populaatiossa Vaskiolla.

– Sunna eli koko elämänsä ulkona. Se oli saanut ruokaa, mutta muuten siitä ei huolehdittu, Tanskanen kertoo.

Eläinsuojeluyhdistyksen tarkoituksena on loukuttaa koko Vaskion kissapopulaatio ja testata kaikki kissat FIV-viruksen varalta.

– Kaikki kissat eivät välttämättä ole viruksen kantajia, Tanskanen sanoo.

FIV tarttuu tavallisimmin pureman seurauksena, mutta se voi tarttua myös muun muassa emokissalta sen pennuille. Oireet vaihtelevat taudin vaiheen mukaan.

Akuuttivaihe kestää muutamia viikko tai kuukausia. Oireet ovat yleensä hyvin lieviä. Kissalla voi olla muun muassa kuumeilua, väsymystä ja ruokahaluttomuutta.

Oireeton kantajavaihe voi kestää jopa kissan koko eliniän. Virusta kantava kissa voi tartuttaa virusta eteenpäin.

Osa kissoista siirtyy lopulta kolmanteen eli krooniseen vaiheeseen, jolloin immuunipuolustus alkaa heiketä. Immuunikadon seurauksena kissa on altis saamaan erilaisia infektioita, kuten ien- ja suutulehduksia, keuhkokuumeen ja erilaisia ihosairauksia.

Sunna-kissalla FIV oli edennyt hyvin pitkälle.

– Kissalta puuttuivat hampaat miltei kokonaan, minkä takia sen ikääkin oli hankala määrittää. Sunna oli arviolta 5–10-vuotias, Tanskanen kertoo.

Sunna oli niin huonossa kunnossa, että se jouduttiin lopettamaan.

Salon kaupungin valvontaeläinlääkäri Anne Timosen mukaan virustaudit ovat yleisiä etenkin ulkoilevilla kissoilla, jotka tapaavat muita kissoja.

– Asia ei ole poikkeuksellinen. Ilmoituksia FIV-tartunnoista tulee säännöllisesti. Suomessa on valitettavasti edelleen paljon kissoja, jotka saavat vapaasti kulkea ja lisääntyä, Timonen sanoo.

FIV-tartunnoista tiedottaminen on Timosen mukaan tärkeää, jotta taudin leviäminen saataisiin estettyä.

Turun Eläinsuojeluyhdistys kehottaa kaikkia Vaskiolla valvomatta kulkevien kissojen omistajia ja Vaskiolta muutaman vuoden sisällä kissan hankkineita testaamaan kissansa FIV:n varalta.

–Tartuntojen leviäminen tulee ehdottomasti estää. FIV-positiiviset kissat on steriloitava tai kastroitava ja pidettävä sisällä, Tanskanen painottaa.