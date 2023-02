Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on saanut helmikuun alkuun mennessä jo yli 11 000 kompostointi-ilmoitusta biojätteen kompostoijilta 18 kuntansa toimialueelta.

Jätelaki määrää, että jokaisen Suomen alueellisen jätehuoltoviranomaisen on vuoden 2023 alusta lähtien pidettävä rekisteriä alueensa kompostoreista. Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä, jos kiinteistöllä on kompostori biojätteille.

– Siihen nähden, että asiasta tiedotettiin marraskuussa 2022, olemme ilmoitusmäärään tyytyväisiä. Toivomme kuitenkin lisää ilmoituksia vielä pikapuoliin, jotta saamme täydennettyä rekisteriä. Koko toimialueella on kaiken kaikkiaan yli 100 000 pientaloa, joten kompostointipotentiaalia maakunnasta kyllä löytyy, pohtii jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen Turun kaupungilta tiedotteessa.

Kompostoinnin ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä vakituisia ja vapaa-ajan kiinteistöjä, jotka käyttävät kompostoria biojätteen lajittelua varten. Biojätteen lajittelu ei vielä tällä hetkellä ole pakollista pienkiinteistöillä edes taajamissa, joten kompostoria tai biojäteastiaakaan ei tarvitse olla. Monella kompostori kuitenkin jo on.

– Jos siis pihasta tällä hetkellä löytyy biojätteen kompostori, etkä ole vielä ilmoittanut sitä alueesi jätehuoltoviranomaisen rekisteriin, tee se nyt. Kompostoria ei ole kuitenkaan mikään pakko käydä hankkimassa vain ilmoittamista varten, Suhonen selventää.

Kaikki kompostorit pitää ilmoittaa rekisteriin, olivat ne sitten kaupunkitaajamassa, haja-asutusalueella tai oman mökin pihassa. Omakotiasujat ja mökkiläiset ilmoittavat omasta kompostoinnistaan.

Naapurikiinteistöjen yhteisestä kompostoinnista tehdään vain yksi ilmoitus, jossa esitetään tiedot jokaisesta kompostoria käyttävästä kiinteistöstä. Samoin kaikkien taloyhtiön osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus koko taloyhtiötä koskien.

Jos on tehnyt kompostointi-ilmoituksen ennen 1.7.2022, on tehtävä uusi ilmoitus.

Kompostoinnista ilmoittaminen onnistuu helposti Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) sähköisessä asiointipalvelussa, josta tiedot siirtyvät Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan rekisteriin. Sähköiseen asiointipalveluun pääsee sujuvimmin LSJH:n etusivun ylälaidasta osoitteessa www.lsjh.fi.

Asiointipalveluun kirjaudutaan LSJH:n asiakasnumerolla, jonka saa tarvittaessa LSJH:n asiakaspalvelusta, vaikka chatin kautta.

Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella, joka on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle postitse tai sähköpostin liitteenä.

– Sähköinen lomake on huomattavasti vaivattomampaa täyttää kuin paperilomake. OIemme kuitenkin toimittaneet tiettyihin kuntien toimipisteisiin paperilomakkeita tulostettavaksi heitä varten, joilla ei ole pääsyä netin ääreen. Lomakkeen voi noutaa toimipisteestä ja lähettää lautakunnalle postitse, Suhonen kertoo.

Salosta lomakkeen saa muun muassa kaupungintalon infopisteestä.

Kompostointitietoja käytetään hyväksi kierrätysastelaskennassa sekä biojätteen erilliskeräysverkoston suunnittelussa.

– Aiemmin kompostointia ei ole otettu huomioon Suomen kierrätysastelaskennassa. Alueellisten kompostointirekisterien myötä kompostoijien ahkera työ biojätteen lajittelijoina saadaan tehtyä näkyväksi ja kirjattua osaksi valtakunnallista kierrätysastetta, Suhonen toteaa.

– Kompostointitietoja käytetään selvittämään myös sitä, mille kiinteistöille ei tarvita tulevaisuudessa biojätteen erilliskeräysastiaa, kun biojätteen lajittelu laajenee yli 10 000 asukkaan taajamien pienkiinteistöihin vuonna 2024, hän lisää.

Jutun otsikkoa ja alkua on korjattu 13.2. klo 10.30. Ensin jutussa puhuttiin virheellisesti, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on saanut koko Varsinais-Suomen alueelta yli 11 000 kompostointi-ilmoitusta. Kyse on kuitenkin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueesta, johon kuuluu 18 kuntaa: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.