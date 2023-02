Katso tästä kello 13.45 SalPan kauden avauspeli Riskillä vahvistunutta TPS:ää vastaan – ”Minibussi kulkee edelleen, mutta nyt siinä on puolet vähemmän porukkaa kuin viime vuonna”

Jalkapallon miesten Ykköscup ei ole suomalaisessa urheilussa se mediaseksikkäin kilpailumuoto. Mutta kun paikallisin ja esimerkiksi yhden Oskari Jakosen silmin katsotaan, alkaa hahmottaa lauantaisen Salon Palloilijoiden ja Turun Palloseuran välisen ottelun arvon.

Ottelun selostaa Iivari Hovi. Lähetys alkaa kello 13.45 päävalmentajien haastatteluilla.

Historiassaan yhden kauden Ykköstä pelannut SalPa ja kahdeksan miesten Suomen mestaruutta sekä yhteensä 30 SM-mitalia saavuttanut TPS eivät ole kohdanneet kovin usein virallisissa otteluissa. Lauantaina näin tapahtuu Salon Urheilupuiston tekonurmella toivottavasti aurinkoisessa pakkassäässä.

Ottelu sai lisämielenkiintoa sopivasti perjantaina, kun TPS julkaisi Riku Riskin paluun pitkällä 2+1-vuotisella sopimuksella.

– On huippujuttu, että Tepsi on saanut houkuteltua näitä paluumuuttajia takaisin. He tuovat ihan varmasti peleihin lisää katsojiakin. Onhan Tepsi kokonaisuutena sellainen seura, että sen pitäisi pelata Veikkausliigaa, Jakonen huomauttaa.

Hän koki aitiopaikalta Kasper ”Kappe” Hämäläisen tulon ulkomaiden kiertueeltaan takaisin Palloseuraan kesken kauden 2021.

– Tuollaiset tilanteet tuovat isoa buustia koko joukkueeseen. Kappe on ammattilainen, ja peleissä sekä treeneissä näki sitä esimerkkiä läheltä.

Riski siirtyi TPS:stä Puolan pääsarjaan kaudeksi 2010–2011. Sen jälkeen hän pelasi Ruotsin, Norjan ja Skotlannin liigoissa ennen vuonna 2018 tapahtunutta siirtoa Veikkausliigaan ja HJK:hon.

Vuodet Helsingissä olivat ajoittain hankalia loukkaantumisten vuoksi. Viime kaudella hän ei selkävaivan vuoksi pelannut Veikkausliigassa käytännössä lainkaan, vaan loppukesän minuutit tulivat SalPan kanssa samassa Kakkosen lohkossa pelanneessa Klubi 04:ssä.

– Rikkonaisen viime kauden jälkeen joudutaan varmaan odottamaan jonkun aikaa, että pääsen sellaiseen kuntoon, jossa pelaaminen näyttää hyvältä. Olen kuitenkin luottavaisin mielin, Riski totesi TPS:n tiedotustilaisuudessa.

25-vuotias SalPan kasvatti ja joukkueessa jatkava Jakonen edusti TPS:ää peräti seitsemän kauden ajan. Näistä viisi vierähti nimenomaan Ykkösessä, viimeisin vuonna 2021.

– Herättäähän se paljon tunteita päästä pelaamaan SalPan kanssa Tepsiä vastaan. Tepsi on kuitenkin ollut niin iso osa minun uraani. On kiva nähdä vanhoja tuttuja, ja erityisen mukavaa on saada heidät Saloon pelaamaan. Toivottavasti tulee paljon porukkaa katsomoonkin jo tässä vaiheessa vuotta, Jakonen tunnelmoi.

TPS:n alkavan kauden joukkueen rakentaminen alkoi rauhallisella tahdilla. Ensin etsittiin päävalmentajaa, kunnes päätettiin Jakosellekin hyvin tutun Mika Laurikaisen siirtymisestä tehtävään urheilujohtajan paikalta.

Laurikainen totesi viime viikolla TPS-kannattajien podcastissa sen, kuinka viime syksyn tappio liigakarsinnoissa ”oli isku palleaan ja veti hetkeksi hengen pois”. Pelaajasopimuksia on kuitenkin alettu julkistaa tihenevällä tahdilla, ja viimeistään Riskin diilin jälkeen Palloseura lukeutuu taas kerran suurimpiin nousijasuosikkeihin.

Jakonen on seurannut TPS:n tilannetta mielenkiinnolla, joskin samalla hieman eri tavalla kuin aiemmin.

– Tämä on oikeastaan koko aikuisiällä ensimmäinen vuosi, kun minulla ei ole varsinaista sisäpiirin tietoa Tepsin kuvioista. Vielä viime vuonna veli oli siellä, mutta nyt ei enää hänkään, hän hymähtää viitaten Interin liigaryhmään siirtyneeseen Olli Jakoseen.

Jakoselle jatkosopimuksen tekeminen SalPan kanssa oli helppo päätös.

– En edes miettinyt muuta vaihtoehtoa. On tosi mielenkiintoista nähdä, miten saamme siirrettyä viime vuonna hienosti toimineet asiat Ykkösen ympäristöön. Onhan se kuitenkin ihan eri sarja kuin Kakkonen.

SalPa on sekoitus viimekautista ryhmää ja toisilleen vieraita kasvoja. Jakosen näkökulmasta uutta on se, että väki on vähentynyt yhteisissä harjoituksiin ja peleihin liittyvissä matkoissa Turusta Saloon. Moni uusi pelaaja kun asuu Salossa.

– Minibussi kulkee edelleen, mutta nyt siinä on puolet vähemmän porukkaa kuin viime vuonna, Jakonen hymähtää.

Nousu Ykköseen tarkoittaa pelaajan arjessa kasvavaa harjoitusmäärää myös fysiikkatreenien osalta. Siviilityöt jatkuvat ainakin toistaiseksi viime kauden malliin eli 25–30 tuntia viikossa.

Ykköscup on ”ihan kiva”

Yksi Ykköscupin tarkoituksista on lyhentää Suomen tunnettua ”maailman pisintä valmistautumiskautta”. TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen kertoi perjantaina, että joukkue testaa Salossa mahdollisia uusia pelaajia joukkueeseensa.

Pelaajan näkökulmasta kyseinen turnaus on ok-luokkaa.

– On ihan kivaa, että saadaan kunnon pelejä, joissa pelataan oikeasti voitosta. Toisaalta ei tämä mitään valtavan suuria tunteita herätä toisin kuin tällä hetkellä taas Suomen cup, jossa mennään kerrasta poikki -menetelmällä, Oskari Jakonen pohtii.

Ykköscupista voi vetää vaihtelevalla tavalla johtopäätöksiä tulevasta Ykkösen kaudesta. Viime kauden finaalissa pelasivat lopulta sarjassa toiseksi sijoittunut TPS ja kolmanneksi päätynyt Jaro. Muut välieräjoukkueet olivat Ykkösen nelonen EIF ja Kakkoseen pudonnut PK-35.

YKKÖSCUP 2023

Panoksena kymppitonni

Lohko A: HIFK, IF Gnistan, MP ja JäPS.

Lohko B: EIF, KäPa, SalPa ja TPS.

Lohko C: FF Jaro, JJK, KPV ja SJK Akatemia.

Lohkojen kaksi parasta joukkuetta sekä kaksi eniten pisteitä keräävää lohkokakkosta etenevät puolivälierään. Saman lohkon joukkueet eivät voi kohdata puolivälierissä, joiden kotietu on lohkovoittajalla ja parhaalla lohkokakkosella.

Cupin voittajan rahapalkinto on 10 000 euroa ja toiseksi sijoittuvan 3 000 euroa.

Viime vuoden finaalissa FF Jaro voitti TPS:n. Muut välieräjoukkueet olivat EIF ja PK-35.

SalPan alkulohko-ottelut

4.2. SalPa–TPS kello 14.

11.2. EIF–SalPa klo 15.

19.2. KäPa–SalPa klo 14.30.