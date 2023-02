Kaupan logistiikkayritysten lakko siirretään kahdella viikolla – PAM tyrmistyi: kyse on työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamisesta

Kaupan logistiikkayrityksiä koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla, kerrotaan valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivuilla. Työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 20. helmikuuta kello 5.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään torstaina siirtää työnseisauksia valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran esityksestä.

Lakkojen oli tarkoitus alkaa maanantaina.

Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaa huomattavasti yleistä etua, kerrotaan valtakunnansovittelijan sivuilla.

Työnseisauksia on erityisesti foodservice-tukkukaupan yrityksissä, jotka tuottavat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja. Työnseisauksen kohteena olevat yritykset toimittavat pääosan aterioiden raaka-aineista lakisääteisiä ruokapalveluita tuottaville tahoille.

Tällaisia ovat esimerkiksi sairaaloiden, tehostetun palveluasumisen, vankiloiden, päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut sekä Puolustusvoimien ruokapalvelut.

Lakkojen siirtopäätös koskee ensimmäistä lakkoaaltoa, eli ajalle 6.–9. helmikuuta sijoittuvien logistiikan lakkoja. Helmikuun 9. päivänä alkavat myymälöiden ensimmäiset lakot sekä viikolle 7 sijoittuva logistiikan ja myymälöiden toinen lakkoaalto voivat edelleen toteutua.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertoo tiedotteessa olevansa tyrmistynyt varastojen maanantaiksi ilmoitettujen lakkojen siirtämisestä.

– Kyse on työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittamisesta, johon on lähdetty hatarin perustein. PAM on antanut lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 14 päivää ennen työtaistelujen aloittamista. Lakisääteisen ilmoitusajan täytyy riittää sen järjestämiseen, että lakot eivät vaaranna huoltovarmuutta. Lakkojen siirron perusteena on käytetty asiaa, joka olisi voitu hoitaa kuntoon aikoja sitten, hän sanoo.