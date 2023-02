Keskustan eduskuntavaaliehdokkaiksi Johanna Riski ja Henna Takatalo

Keskustan ehdokkaiksi eduskuntavaaleihin lähtevät myös maatalousyrittäjä Johanna Riski Salosta ja poliittinen suunnittelija, agrologi (AMK) opiskelija Henna Takatalo Liedosta.

Varsinais-Suomen Keskustan piirihallitus käsitteli lauantaina kokouksessaan muuttunutta piirin kansanedustajaehdokastilannetta sen jälkeen kun kansanedustaja Esko Kiviranta vetäytyi ehdokkuudesta tiistaina.

Piirihallitus päätti avata aiemmat päätöksensä ehdokkaiden asettamisesta ja arvioida tilannetta koko maakunnan alueella uudelleen, keskustan piiri kertoo tiedotteessaan. Ehdokaslistalle nimettiin uusina ehdokkaina Johanna Riski ja Henna Takatalo.

Esko Kiviranta ilmoitti tiistaina Varsinais-Suomen Keskustalle, että hän peruuttaa suostumuksensa ehdokkaaksi. Salon Seudun Sanomille hän sanoi kyseessä olevan hänen oma ratkaisunsa, johon ei liity dramatiikkaa. Kiviranta on ollut eduskunnassa vuodesta 2003 asti.

Jo syksyllä piirin ylimääräinen yleinen kokous asetti ehdolle Olavi Jantusen, Mauri Konnun, Jani Kurvisen, Mimmi Ruususen, Annika Saarikon, Reetta Tanila-Järvisen ja Mikko Vuolteen. Sittemmin piirihallitus on täydentänyt listaa yleisen kokouksen antamalla mandaatilla. Piirihallitus piti voimassa seuraavat aiemmat ehdokasnimeämiset: Olli-Pekka Aalto, Antti Airikki, Perttu Helin, Riitta Karjalainen, Jonna Lappalainen, Anniina Lehmus, Ilkka Pilpola ja Anu Vuorinen.

– Tänään tehtyjen nimeämisten jälkeen ehdokaslistamme on entistä tasapainoisempi ja alueellisesti kattavampi. Tällä porukalla on hienoa lähteä eteenpäin koko Varsinais-Suomessa, toteaa piirihallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto tiedotteessa.