Kiovassa ilmahälytys, EU:n korkeita diplomaatteja kaupungissa

Ukrainassa maan pääkaupunkiin Kiovaan ja useisiin muihin kaupunkeihin on annettu ilmahälytys.

Kiovassa on määrä tänään alkaa Ukrainan ja EU:n välinen huippukokous. Kaupungissa ovat vierailulla muun muassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

Venäläisten vankien värvääminen Ukrainaan palkkasotureiksi vähentynyt

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin vankiloista värväämien taistelijoiden määrä on todennäköisesti merkittävästi vähentynyt siitä, mitä se suurimmillaan oli viime vuoden kesällä ja syksyllä, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Venäjän vankeinhoitolaitoksen (FSIN) tammikuun lopun lukujen mukaan Venäjällä oli 433 000 vankia, mikä oli kuutisentuhatta vankia vähemmän kuin marraskuussa. Syyskuusta marraskuuhun vankien määrä väheni kuitenkin 23 000:lla. Puolustusministeriön mukaan tärkein yksittäinen syy oli todennäköisesti Wagnerin värväystoiminta.

Samaan aikaan Ukrainan sotilaita saadut tiedot kertovat, että Venäjä on kuluneen puolentoista viikon aikana tehnyt rintamien avainlohkoilla vähemmän sellaisia hyökkäyksiä, joissa Wagnerin vankitaistelijoita lähetetään vyörynä kohti Ukrainan asemia.

Julkisuudessa on myös nähty, että Wagnerin ja Venäjän puolustusministeriön välillä on merkittäviä jännitteitä. Puolustusministeriön mukaan Venäjän eliitin sisäinen kiistely on yksi osasyy siihen, että vankeja värvätään vähemmän.