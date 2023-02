Kitsas taloudenpito ansaitsee kiitokset korkojen karatessa

Salossa on eletty suu säkkiä myöden ja vähän enemmänkin. Kaupungin tuoreen tilinpäätösennusteen perusteella kaupungilla on velkaa varsin vähän ja tulojakin odotettua paremmin (SSS.7.2.).

Maanantaina kaupunginhallitukselle esiteltyjen lukujen mukaan Salolla oli viime vuoden lopussa velkaa 84,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on kääntymässä liki kymmenen miljoonaa euroa plussalle, vaikka alun perin odotettiin samansuuruista, mutta etumerkiltään päinvastaista tulosta. Käytännössä tuotot ovat ylittäneet ennusteet, mutta kulujen kanssa on onnistuttu pysymään budjetissa.

Osatekijöinä yhtälössä ovat esimerkiksi valtion avokätiset koronakorvaukset ja kaukolämpöyhtiön maksama reilun miljoonan euron osinko. Monen kaupunkilaisen maksamat lämmityskulut palaavat siis kiertoon yhteisenä hyvänä.

Ennusteessa on merkittävää myös se, että viime vuonna kaupunki ei ottanut lainkaan uutta pitkäaikaista lainaa. Sen sijaan lainoja pystyttiin lyhentämään 16,5 miljoonalla eurolla. Näin ollen Salolla on huomattavasti vähemmän velkaa kuin monella verrokkikaupungilla.

Nykyisessä korkotilanteessa kaupungin nuuka rahankäyttö on osoittautunut viisaaksi. Sote-uudistuksen myötä kaupunkien rahavirrat supistuivat, mutta velat eivät hävinneet mihinkään. Samalla lainanhoitokulut ovat nousemassa tasolle, johon pitkällä nollakorkojen aikakaudella ei ole totuttu. Kuntasektorilla joudutaan miettimään tulojen ja menojen palapeliä uudenlaisessa tilanteessa.

Matalan lainatason kääntöpuoli ovat tietenkin vähäiset investoinnit. Jos rahaa ei käytetä, mitään uuttakaan ei synny. Salossa on investoitu varovaisesti, mutta paineita ja toiveitakin on. Päällimmäisinä viime aikoina on puhuttu ainakin uudesta jäähallista ja kulttuurin toimitilatarpeista.

Epävakaassa maailmantilanteessa investointeja harkitaan erityisellä varovaisuudella. Korkojen kehityksestä on olemassa vain arvioita ja arvauksia. Taantuman alla on hyvä muistaa, että investointipäätökset luovat myös taloudellisia heijastevaikutuksia ja lisäävät toimeliaisuutta. Pelkän elvytyksen ilosta ei silti kannata rakentaa.