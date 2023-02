Kolmannella kerralla eduskuntaan? – Kurvinen on yltänyt kaksi kertaa varapaikalle, Nikkanen on nyt Salon ainoa demariehdokas

Somerolainen Jani Kurvinen (kesk.) ja salolainen Saku Nikkanen (sd.) yrittävät tänä keväänä kolmatta kertaa peräkkäin eduskuntaan.

Kummankin mahdollisuuksia on parantanut nykyisen kansanedustajan jääminen pois vaaleista.

Kurvisella paikka on ollut lähellä jo kahdesti. Hän ylsi vuonna 2015 ja 2019 varasijalle. Viime vaaleissa hän sai 3 528 ääntä, vain 300 vähemmän kuin läpi mennyt keskustan Esko Kiviranta.

Nikkasen tapaus on toisenlainen. Hän on lähtenyt kaksiin edellisiin eduskuntavaaleihin haastajana tilanteessa, jossa salolaiset demarit ovat olleet kansanedustaja Katja Taimelan (sd.) takana. Nyt Taimela ei ole enää ehdolla.

Nikkanen ja Kurvinen ovat johtopaikoilla sekä kotikunnassaan että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Nikkanen on Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja Kurvinen johtaa Someron kaupunginvaltuustoa. Kumpikin kuuluu hyvinvointialueen hallitukseen.

Vuoden 2019 ja 2015 vaalit olivat Nikkaselle harjoittelua. Tänä keväänä hän on ”nyt tai ei koskaan” -tilanteessa. Takana ovat kuntavaalit ja historian ensimmäiset aluevaalit, joissa molemmissa hän menestyi hyvin.

Hän oli suosittu myös Varsinais-Suomen SDP:n jäsenäänestyksessä, jossa laitettiin järjestykseen kansanedustajaehdokkaaksi pyrkiviä.

Mahdollisuuksia on, mutta yli 5 000 ääntä on paljon, myöntää Nikkanen.

Sen verran on vähintään vaadittu demarien listalla läpimenoon. SDP:llä on nyt kolme kansanedustajaa, joista yksi siis ei ole enää ehdolla.

Nikkanen sai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 2 537 ääntä. Katja Taimelan äänimäärä oli viime vaaleissa 5 736.

Jani Kurvinen luottaa omiin mahdollisuuksiinsa. Hän on vakuuttunut, että keskusta pitää kaksi paikkaansa Varsinais-Suomessa, ja hän aikoo olla keskustalaisten ehdokkaiden joukossa kahden kärjessä.

– Eduskuntaan on useimmin päästy kolmannella yrittämällä. Se on tutkittu juttu, sanoo Kurvinen.

Ainakin niin kävi tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Hän pääsi eduskuntaan kolmansissa vaaleissaan vuonna 1987.

Sauvolainen pitkän linjan kansanedustaja Esko Kiviranta vetäytyi ehdokkuudesta tammikuussa. Kurvinen ei usko, että Kivirannan ratkaisu vaikuttaa hänen tulokseensa. Sen sijaan hän uskoo kyllä, että keskustan lista on niin hyvä, että se kerää edelleen äänet, ”joita Esko on saanut”.

Kevään 2015 eduskuntavaalit olivat ensimmäiset, joissa Jani Kurvinen oli mukana ehdokkaana. Siinä vaiheessa hän oli ollut kunnallispolitiikassa melkein 20 vuotta.

Kurvinen kertoi viime vuonna 50-vuotishaastattelussa Salon Seudun Sanomissa lähdöstään kunnallispolitiikkaan vuonna 1996. Hän innostui heti niin, että harmitteli ”miksi lähdin mukaan vasta nyt” (SSS 12.12.).

– Ehdokkaana oleminen on helpottunut ajan myötä. Kokemus tuo varmuutta, jolla vaalitilaisuuksissa tulevat kysymykset otetaan vastaan. Toreja kiertäessä on oppinut myös ennakoimaan ihmismääriä ja mitä asioita nousee esille, Kurvinen sanoo.

Moni Kurvisen tiimiläinen on ollut mukana koko ajan. Itse hän oli ennen omia ehdokkuuksiaan kaksissa vaaleissa somerolaisen, nyt jo edesmenneen Mauri Salon (kesk.) vaalipäällikkönä.

Saku Nikkasta huolettaa suomalaisten liikkumattomuus

Ainoastaan työtä tekemällä voidaan rahoittaa hyvinvointia, sanoo SDP:n kansanedustajaehdokas.

Salolainen kansanedustajaehdokas Saku Nikkanen (sd.) on huolissaan suomalaisten liikkumattomuudesta.

– Suomalaisten liikkumattomuutta on nostettu viime aikoina esille, ja toivottavasti siitä keskustellaan kerrankin kunnolla myös vaalien alla.

Nikkanen sanoo, että liikunnan vähenemiseen suhtaudutaan valitettavasti samalla tavalla kuin paljon vakavampaan uhkaan, ilmastonmuutokseen.

– Kaikki tiedostavat ongelman, mutta tahtoa ei löydy riittävästi tilanteen korjaamiseksi, vaan panostukset jäävät juhlapuheiksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu Nikkasen nykyiseen luottamustehtävään. Hän on hyvinvointialueen hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varapuheenjohtaja. Sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä vastuutettiin myös kunnille, joten se on myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan asia.

Tällä viikolla 46 vuotta täyttävä Nikkanen on ammatiltaan Salon kaupungin liikunnanohjaaja. Perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi lasta ja koira.

Nikkasella on vahva urheilu- ja liikuntatausta.

– Liikunnalla on ollut omassa elämässä selviytymisessä iso merkitys, ja sillä, että yhteiskunta mahdollisti jääkiekon harrastamisen 1990-luvun lamassa, kun perheellä ei ollut rahaa.

Hyvinvointi ja terveys kuuluvat myös kansanedustajalle. Rahat niiden edistämiseen tulevat kunnille ja järjestöille valtiolta. Valtion budjetista on myös kiinni se, paljonko perusopetuksessa on liikuntaa ja taideaineita.

– Lopulta yhteiskunnan tehtävä on tarjota mahdollisuuksia, ja ihmisillä itsellään on vastuu terveydestä huolehtimisesta, sanoo Nikkanen.

Hyvinvoinnin lisäksi Nikkanen korostaa kampanjassaan työtä ja turvallisuutta.

Työväenpuolueen kansanedustajaehdokkaalle työ on kaiken lähtökohta.

– Ainoastaan työtä tekemällä voidaan rahoittaa hyvinvointia. Se tuo turvallisuutta, kun voi itse vastata omasta toimeentulostaan ja taloudestaan. Kaikki työ on arvokasta.

Nikkanen myöntää, että on tilanteita, jolloin on kannattavampaa jäädä kotiin kuin ottaa työtä vastaan.

– Tällaiset tilanteet pitää korjata kannustimilla, ei leikkauksilla. Vaihtoehdot eivät ole nälkäkuolema ja näkkileipä.

Nikkanen muistuttaa, että moni työssä käyväkin tarvitsee nykyään sosiaalietuuksia selviytyäkseen.

Työllisyysastetta nostettaisiin Nikkasen mukaan muun muassa kehittämällä aikuiskoulutusta niin, että uuteen ammattiin voisi kouluttautua ilman taloudellista katastrofia. Nikkanen on itse opiskellut oppisopimuksella kaksi ammattia.

– Työnantajat voisivat tinkiä vähän vaatimuksista, sillä aikamoisia sateentekijöitä tunnutaan haettavan tehtävään kuin tehtävään. Myös työnhakijoiden pitäisi tinkiä, ja yhteiskunta voisi kannustaa palkkaukseen omilla toimillaan.

Viimeiset viikot ennen eduskuntavaaleja puhutaan valtion taloudesta yleensä ja velasta erityisesti. Nikkasen mielestä leikkauspolitiikka johtaa helposti siihen, että hyvinvointivelka kasvaa niin kuin 1990-luvulla.

– Miten Salon talous on elpynyt? Viime vuosikymmenen säästöohjelmien merkitys oli verrattain pieni. Elinkeinoelämän ja elinvoiman kasvu on parantanut taloutta.

Leikattavaa ja perattavaa löytyy myös, myöntää Nikkanen, niin kuin löytyi Salostakin.

Nikkanen alentaisi pieni- ja keskituloisten työn verotusta ja kiristäisi haittaveroja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut Suomessakin turvallisuuden tärkeiden puheenaiheiden joukkoon.

– Meillä täytyy olla uskottava puolustus ja riittävät resurssit poliisilla ja pelastustoimella. Mutta turvallisuus on muutakin. Sisäisen turvallisuuden kannalta on oleellista, että kansalaiset luottavat viranomaisiin. Turvallisuuteen kuuluu myös tunne siitä, että toimeentulo on riittävä.

Sisäistä turvallisuutta uhkaa polarisaatio. Sitä aiheuttavat muun muassa tuloerojen kasvu, osattomuuden tunne ja syrjäytyminen.

– Jos kansakunta ei ole sisäisesti yhtenäinen, sitä on helppo horjuttaa.

Poliittinen keskustelu varsinkin eduskunnassa on Nikkasen mielestä liian kovaa ja syyllistävää. Laajasti verkostoituneelle ja jyrkkiä kannanottoja välttävälle miehelle se on vierasta.

– Rajulla retoriikalla ja repivyydellä haetaan kannatusta. Mutta antaako se väärän viestin kansalle siitä, kuinka vahvaa vastakkainasettelu todellisuudessa on?

Koronan hoito ja Nato-jäsenyyden hakeminen osoittavat Nikkasen mukaan kuitenkin, että suurista linjoista poliitikot ovat yhtä mieltä.

– Itsenäisyyden alusta löytyy varoittava esimerkki siitä, mihin polarisaatio ja eriarvoisuuden tunne pahimmillaan voivat johtaa.