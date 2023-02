Kyllä huomaa! SSS kysyi, tuntuuko hintojen nousu ruokaostoksilla

Inflaatio laukkasi viime vuonna 5–10 prosentin vauhtia, mikä on tarkoittanut muun muassa elintarvikkeiden hintojen nousua.

SSS kysyi Halikon Prismassa asioivilta, ovatko he panneet merkille hintojen nousseen, ja jos ovat, mitä vaikutusta sillä on ollut heidän ostoskäyttäytymiseensä.

Henna Paulu, Kemiönsaari

– Kyllä näkyy, ihan arkiruuissa. Siksi käydään täällä isossa kaupassa tekemässä kerralla isot ostokset. Siinä säästää. Pitää toki suunnitella tarkemmin, kertoo Henna Paulu.

Paulut keskittävät ostokset, yrittävät käydä kaupassa harvoin ja ostavat silloin tarpeen mukaan.

– Se yhä ostetaan mitä pitää, ei mennä alin hinta edellä, Henna Paulu sanoo.

Annastina Leppäaho, Vartsala

– Kyllä näkyy. Ei enää alta satasen selviä perusostoksista, kuten ennen, Seppälä sanoo.

– Ei sillä juuri ole vaikutusta, yritän ostaa silti suomalaista, mahdollisimman tuoretta ja lähellä tuotettua ruokaa.

Leppälän taloudessa on kolme kasvuikäistä lasta.

– Ruokaa pitää olla ja sitä menee, siitä ei voi tinkiä.

Marja Kantola, Marttila

– On se huomattu, on ruoka kallistunut, Marja Kantola sanoo.

Kantoloiden ostoskäytökseen hinnoilla ei juuri ole ollut vaikutusta.

– Ei se oikeastaan ole vaikuttanut. Kalaa on tullut ostettua harvemmin , hän lisää.

Kantolat tekevät ostoksensa useimmiten Marttilan Salesta, silloin tällöin muualla.

Niko Säkkinen, Vartsala

– Kyllä kauppareissu vähän enemmän maksaa kuin ennen. Varsinkin, kun on tullut perheenlisäystä, kaksivuotias ja juuri syntynyt vauva, Säkkinen sanoo.

Säkkinen kertoo aina tehneensä kaupassa hintavertailua ja tarkastavansa kilohinnat.

Radikaaleja muutoksia omaan ostoskäytökseensä hän ei usko tehneensä.

– Lihatuotteissa ja kasviksissa suosimme kotimaista. Muissa tuotteissa hinnalla on isompi merkitys, Säkkinen sanoo.

Suur-Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Tapio Finér kertoo, että hintojen nousun vaikutuksia on tutkittu. Noin puolet asiakkaista on ilmoittanut, että asialla on merkitystä ostosten teossa: he harkitsevat enemmän mitä ostavat ja ostavat enemmän halvempia, korvaavia tuotteita.

Toinen puoli on ilmoittanut ostavansa muun muassa kotimaisia tuotteita hinnasta huolimatta.

– Eli puolet asiakkaista menee tutkimuksen mukaan hinta edellä, Finér summaa.