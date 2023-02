Laatuaika koirapuistossa vei sairaalaan – käsileikkaukseen upposi toista tonnia

Sharpei-uros Rudolfin päivän paras hetki oli huipentumassa temmeltämiseen vantaalaisessa koirapuistossa. Yhteinen laatuaika lemmikin kanssa oli tärkeää myös puolitoistavuotiaan koiran emännälle Tuuli Manniselle. Salon Ala-Ollikkalassa jo pari vuotta asunut Manninen päästi Rudolfin irti, ja tämä riensi innoissaan tutustumaan muihin koiriin. Yksi niistä oli noin 45-kiloinen kultainennoutaja, aidan takana isojen koirien puolella. Voisiko se tulla leikkimään, kysyi koiran emäntä.

Manninen kertoo huomanneensa, ettei uroskoirien välinen kemia toimi ja ehti viheltää Rudolfille lähdön merkiksi. Mutta tilanne muuttui ikäväksi silmänräpäyksessä.

– Näin sivusilmällä, että kiltiksi vakuuteltu kultainennoutaja oli hyökkäämässä koirani kimppuun. Menin väliin, ja Rudolfiin tähdännyt koira puri, kai vahingossa, minua kämmenen läpi. Eikä päästänyt irti, kertaa tapahtumaa Tuula Manninen.

Puolensataa kiloa painavassa koirassa on voimaa, sai Manninen huomata. Uros riepotteli tätä pitkin koirapuistoa, veri valui kädestä. Lopulta Manninen istui koiran päälle ja tämän kauhistunut emäntä kiskoi kotona arvatenkin mitä lempeimmän lemmikkinsä pois.

– Rouva haki autosta paikkaustarvikkeita ja antoi ensiavun. Mutta kun tuli kyseeseen korvausasiat, tilanne lukkiutui. Rouva ei antanut edes nimeään. Sen selvitin auton rekisteritunnuksen avulla, Manninen kertoo.

– Hän ei kiistänyt tapahtunutta, mutta sanoi suoraan, ettei aio maksaa mitään, koska ei ole pakko.

Tuula Manninen joutui Peijaksen ensiavun kautta seuraavaksi aamuksi Töölöön käsileikkaukseen. Luita oli rikki. Lasku oli toista tonnia.

Manninen oli ottanut koiralleen vastuuvakuutuksen, hyökänneen koiran omistaja ei.

– Vastuuvakuutus on melko kallis, mutta se olisi kattanut kulut.

Lakimies kertoi Manniselle, ettei asiaa kannata viedä käräjille.

– Olet mennyt häkkiin vapaaehtoisesti. Kukaan ei korvaa mitään. Häviät tämän, lakimies kertoi minulle. Samaa sanoi poliisikin. Puuttui kaksi sanaa: huolimattomuus ja tarkoituksellisuus, Manninen kertaa tapahtunutta.

Poliisi kirjasi tiedon kuitenkin ylös. Mikäli samasta koirasta tulisi useita ilmoituksia, silloin asiaan voitaisiin puuttua.

Kyse ei ollut ensimmäisestä Mannisen koirapuisto-onnettomuudesta. Ensimmäisessä iso vinttikoira hyökkäsi Rudolfin kimppuun ja puri tälle reikiä kalloon asti. Vieressä seissyt omistaja kielsi tapahtuneen. Kävi ilmi, että sama koira oli aiheuttanut ongelmia neljästi aiemminkin, mutta kukaan ei ollut ilmoittanut asiasta viranomaisille.

– Ihmettelen, miksi hän ylipäätään kävi koirapuistoissa, noin aggressiivisen koiran kanssa?

Tuula Manninen, koiraihminen sydänjuuriaan myöten, ei halua shokeerata eikä syyllistää. Hän muistuttaa, ettei eläimistä voi koskaan olla sataprosenttisen varma – ei, vaikka oma lemmikki olisi kotiloissa mitä kultaisin ja ystävällisin otus.

On toinenkin asia, mikä ei ilmeisesti ole yleisessä tiedossa:

– Suurin osa ei kai tiedä, että koirapuistossa ollaan omalla vastuulla. Eikä kukaan tunnu tietävän sitä Salossakaan, Manninen sanoo.

Manninen sanoo huomanneensa, että koirapuistojen aidoissa olevat säännöt vaihtelevat puistosta ja kunnasta toiseen. Omistajien vastuuta pitäisi Mannisen mukaan korostaa.

– Joskus voi käydä huonosti, ja se voi tulla kalliiksi. Koiranomistajien olisi syytä tietää tämä, Manninen haluaa tuoda julki.

Salossa on kolme aidattua koirapuistoa: urheilupuistossa, Halikon Ratapuistossa ja Tupurin Iltaruskonpuistossa. Koirapuistot kuuluvat kaupungin viheraluetiimin alaisuuteen. Niinpä käytössääntöjä ja käytäntöjä tulee kysyä kaupunginpuutarhuri Matti Nikanderilta.

– Joka koirapuiston aidassa on käytössäännöt. Perusperiaate on, että käyttäjät pitävät huolta omista koiristaan. Toisaalta koirapuistojen käyttäjät ovat aika tarkkoja siitä, että sääntöjä myös noudatetaan. Lähtökohtaisesti puistossa ollaan omalla vastuulla. Kaupunki vastaa, että puitteet ovat kunnossa, Nikander summaa.

Nikanderin mukaan palautetta tai varsinkaan tietoja erimielisyyksistä käyttäjien kesken ei juuri viranhaltijoille ole tihkunut. Nikander muistaa erään episodin Urheilupuiston koirapuistosta, missä oli erään koiran aiheuttamaa hieman vakavampaa häiriökäytöstä. Tuolloin muun muassa puistossa olleet puut saivat kyytiä, mutta se tapahtui vanhan Salon aikoina.

– Rauhallista on ollut, ja omien näköhavaintojen mukaan koirapuistot ovat myös löytäneet käyttäjänsä. Toiveet ovat koskeneet lähinnä sitä, että aitojen sisällä olisi enemmän virikkeitä.

Lisätietoa: Kennelliitto: Hyvätapaisesti koirapuistossa / Koirapuistoetiketti

Avainasemassa tuottamuksellisuus ja huolimattomuus

Komisario Jutta Store Salon poliisista kertoo yleisellä tasolla, että jos koira tuottaa vammoja koirapuistossakin, voi joku seuraavista rikoslain pykälistä täyttyä: eläimen vartioimatta jättäminen (RL 44:15), vammantuottamus (RL 21:10), mikäli ihminen on vammautunut, tai vahingonteko (RL 35:1), mikäli koira on vahingoittunut.

– Kaikki tapaukset ovat aina tietenkin tapauskohtaisia ja edellyttävät lisäselvitystä, Store lisää.

Storen mukaan sillä, onko koira koirapuistossa tai esimerkiksi kytkettynä hihnaan, ei ole merkitystä. Omistajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei koira pääse hyökkäämään ihmisten tai muiden eläinten tai omaisuuden kimppuun.

– Epäillylle saattaa näin ollen myös muodostua korvausvelvollisuus edellä mainituissa asioissa. Esitutkinnassa asiaa selvitellään ja viime kädessä oikeus ratkaisee, mikä koiran omistajan vastuu on ollut, Store sanoo.

Kennelliiton mukaan koiran tulee myös olla koirapuistossakin omistajansa tai haltijansa valvonnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että omistajan tulisi pitää koiransa kytkettynä myös koirapuistoissa, mikäli epäilee koiransa voivan aiheuttaa vahinkoa.

Koiranomistaja- tai haltija on vastuussa, jos koira aiheuttaa ihmiselle tai toiselle koiralle vahingon, joka johtuu tahallisesta, huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta, todetaan Kennelliiton Koirapuistoetiketissä.

Vahingonkorvauksia koskevat erimielisyydet ovat siviilioikeudellisia riita-asioita ja ne käsitellään käräjäoikeuksissa.

Tuottamuksellisuuden puuttuminen ei välttämättä estä vahingonkorvauksien maksua, mikäli koiran haltijalla on vahingonkorvauslain vaatimaa korvausvastuuta laajempi vastuuvakuutus.

Kennelliiton Kirsi Salmijärvi sanoo, että jos koiralla oma vastuuvakuus, se mahdollisesti kattaa koiran aiheuttamat vahingot tuottamuksellisuusasteesta riippumatta.

– Vakuutusyhtiöillä on hyvin eri käytäntöjä, eikä koiravakuutus ei ole lakisääteinen, Salmijärvi sanoo.

Eläinvakuutusyhtiö Agrialle vahinkokäsittelyjä tekevä Jari Hämäläinen kertoo, että vastuuvakuutuksissakin on rajattu pois tilanne, jossa koira käy toisen koiran kimppuun.

– Kun koiran päästää vapaaksi, se on omalla vastuulla. Mutta kyllä henkilövahinkoja on korvattu. Niitä on yleensä lähinnä koirapuistojen ulkopuolella, ja tällöinkin asia riippuu vakuutusehdoista, Hämäläinen sanoo.