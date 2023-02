LähiTapiola Etelä kasvatti tulosta – ”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen”

LähiTapiola Etelän kasvu oli viime vuonna kovaa vaikeasta vuodesta huolimatta.

Vahinkovakuutuksen kasvun ja kannattavuuden suhteen yhtiö ylsi vahvalle tasolle. Sijoitustoiminnan osalta vuosi oli poikkeuksellisen vaikea.

Yhtiön vakavaraisuusasema vahvistui entisestään ja oli 278 prosenttia vuoden lopussa. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 6,6 miljoonaa euroa, josta yli puolet tuli sijoitustoiminnan tuloksesta. Sijoitusomaisuuden poikkeuksellisen heikosta kehityksestä huolimatta sijoitustoiminnan tulos oli positiivinen ja se muodostui pääosin osinkotuotoista ja myyntivoitoista.

– Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Sijoitusmarkkinoiden heikosta kehityksestä huolimatta tuloksemme jäi noin 12 prosenttia vertailukautta paremmaksi, erityisesti sijoitustoiminnan tuloksen ansiosta. Myös varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana, yhtiön toimitusjohtaja Ari Lagerström toteaa tiedotteessa.

Vahinkovakuutustoiminnan maksutulo oli 45,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,9 prosenttia vuoden takaisesta. Vahvinta kasvu oli henkilövakuutuksissa, joiden maksutulo kasvoi lähes kuuden prosentin vauhtia. Vahingonkorvauksia maksettiin 33,7 miljoonaa euroa, joka on yli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suurvahinkoja sattui vuoden aikana 12. Suurimman vahingon määrä oli yli 500 000 euroa. Liiketoiminnan kasvaessa ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyessä koronarajoitusten purun jälkeen myös asiakkaiden ilmoittamat vahingot kasvoivat yli 12 prosenttia vuotta aiempaan nähden.

LähiTapiola Etelän asiakasmäärä on noin 54 000, ja se on vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja toimialueellaan. LähiTapiola Etelässä on henkilöstöä lähes 90 ja tase 175 miljoonaa euroa.

Toimistot sijaitsevat Lohjalla, Marttilassa, Nummelassa, Salossa ja Somerolla. Lisäksi yhtiöllä on palvelupisteet Karkkilassa ja Koski Tl:ssä.