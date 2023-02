Lapsiperheille liukuva työaika

On surullista, että vanhemmat joutuvat herättämään aamuisin sikeässä unessa olevia lapsiaan. Meillä jokaisella on oma nukkumisrytmimme, jotkut ovat aamu-unisia ja toiset iltaunisia.

Olemmeko tulleet ajatelleeksi miten väsyneen lapsen herättäminen kesken unien häneen vaikuttaa? Ja miten se vaikuttaa vanhempien jaksamiseen, kun joutuu väsynyttä, melkein unessa olevaa lasta viemään hoitoon?

Perheillä on tänä päivänä monenlaisia paineita. Lasten pakottaminen elämään aikuisten työaikojen mukaan on outoa. Se on tapahtunut vaivihkaa äitien lähtiessä työmarkkinoille. Emmekö osaa tai halua käyttää mielikuvitustamme sen verran, ettemme riepottelisi lasta jo ihan pienestä pitäen?

Se ei edes vaatisi suuria ponnistuksia. Eivätkö alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmat voisi tehdä liukuvaa työaikaa?

Tai voisiko näihin perheisiin tulla joku ihminen aamuisin auttamaan? Lapsi saisi nukkua rauhassa ja pääsisi myöhemmin hoitoon ilman kiirettä.

Ei ole inhimillisesti oikein vaatia lapsia mukautumaan aikuisten työaikoihin. Lapset voitaisiin myös hakea päiväkodista aiemmin, ettei heidän tarvitsisi olla siellä niin pitkää päivää. Elämämme pitäisi olla mukavaa ja nautittavaa. Meitä on iso joukko eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka varmasti voisimme näitä perheitä auttaa.

Birgitta Wulf

entinen salolainen, Kerava