Lauri Markkasen pystysuora nousu huipentuu tähdistöotteluun yhtenä vain viidestä eurooppalaispelaajasta – ”Tämä on vasta alkua”

Lauri Markkasen pitkäaikainen tavoite toteutui, kun NBA-koripalloliigan valmentajat valitsivat hänet liigan tähdistöotteluun ensimmäisenä pohjoismaisena pelaajana.

– Olen erittäin iloinen. Henkilökohtaisella tasolla tämä on jotain sellaista, jonka eteen olen tehnyt töitä, Markkanen sanoi Salt Lake City Tribunen mukaan.

Utah Jazzissa Markkanen on kuudennella NBA-kaudellaan ensimmäistä kertaa NBA-urallaan joukkueensa ykkösvaihtoehto hyökkäyksessä. Markkanen suuntasikin kiitoksensa joukkuekavereilleen.

– Tätä ei olisi tapahtunut ilman heitä. Nämä ovat minun kaverini, ja rakastan olla heidän kanssaan joka päivä. Puhun jokaisen kanssa kahden kesken ja kiitän heitä niistä tunneista, jotka he ovat tehneet töitä. Me olemme tässä niiden tuntien ansiosta. Kiitän kaikkia. Tämä on vasta alkua, Markkanen sanoi Jazzin Twitterissä julkaisemalla videolla.

Markkanen on yksi vain viidestä tähdistöpeliin tänä vuonna valitusta eurooppalaispelaajasta.

– Se kertoo tason, josta pitää mennä läpi. Minusta tämä on kovin juttu suomalaisessa urheilussa tänä vuonna, miesten koripallomaajoukkueen apuvalmentaja Hanno Möttölä sanoi.

Markkanen on tällä kaudella kerännyt NBA-uransa korkeimmat lukemat lukuisissa tilastokategorioisssa. Hänen keräämänsä lukemat ovat olleet uran korkeimmat niin pisteissä (24,9 ottelua kohti), pelitilanneheittoyrityksissä (16), vapaaheittoyrityksissä (5,8), pelitilanneheittojen onnistumisprosentissa (52,1), kolmosten onnistumisprosentissa (43,4), syötöissä (1,8) ja peliminuuteissa (34,3). Markkanen on ylittänyt 30 pisteen rajan yksitoista kertaa tällä kaudella, mikä on enemmän kuin kolmena edellisenä kautena yhteensä.

– Tämä on valtava päivä Laurille, valtava päivä Jazzille. Tämä kertoo Laurin työmoraalista. Se että meillä on Utahissa tähdistöottelupelaaja, on valtavan tärkeää meille ja yhteisöllemme. Hän ansaitsee sen. Olemme iloisia, että olemme osa tätä, Utahin päävalmentaja Will Hardy sanoi.

”Kaikella on syynsä”

Markkasen NBA-ura alkoi suurin odotuksin Chicagossa, missä hän oli keskeinen palanen joukkueen jälleenrakennussuunnitelmaa ja pelasi kaksi ensimmäistä kauttaan vuosina 2017–2019 nousujohteisesti. Toisella NBA-kaudellaan hän keräsi 18,7 pistettä ja yhdeksän levypalloa ottelua kohti, mutta sen jälkeen hänen kehityksensä taantui.

– Muistan, mitä olen tehnyt tämän eteen, ja kaikella on syynsä. Olen niin iloinen, kun tämä tapahtui. Aloin sitten miettiä, mitä kaikkea olen käynyt läpi päästäkseni tähän, Markkanen sanoi Salt Lake City Tribunessa.

Kesällä 2021 Markkanen myytiin Clevelandiin, missä hän pelasi kaudella 2021–2022 ensimmäistä kertaa NBA:ssa yli puolet peleistään voittaneessa joukkueessa. Markkanen oli kuitenkin Clevelandissa vasta joukkueen neljänneksi paras korintekijä.

Tähdistöpelivalintaan johtanut lähes pystysuora nousu alkoi viime kesänä. Markkanen johti Suomen MM-kisapaikkaan, ja alkusyksyn EM-kisoissa Markkanen kuului turnauksen aivan parhaiden pelaajien joukkoon heittämällä 27,9 pistettä ottelua kohti.

Kesken EM-kisojen Markkanen myytiin Utahiin, jossa hän on ensimmäistä kertaa NBA-urallaan ollut joukkueensa ykkösvaihtoehto hyökkäyksessä.

Tähdistöottelu pelataan 19. helmikuuta Markkasen seurajoukkueen Utah Jazzin kotihallissa Salt Lake Cityssä. Joukkueiden kapteenit ovat LeBron James ja Giannis Antetokounmpo, jotka valitsevat joukkueidensa pelaajat juuri ennen ottelun alkua.

Raiko Häyrinen