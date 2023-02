Lintilä: Kalliit määräaikaiset sähkösopimukset ministeriön syyniin – ”Sopimuksiin puuttuminen olisi poikkeuksellista muttei poissuljettua”

Moni suomalainen on tehnyt sähkökriisin aikana määräaikaisen sähkösopimuksen, jonka hintataso on korkea.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Salon Seudun Sanomille, että tilanne on tiedostettu työ- ja elinkeinoministeriössä.

– On aivan totta, että osa kuluttajista on jäänyt energiakriisin aikana kalliin, yli 20 sentin sopimuksen piiriin. Näistä sopimuksista voi olla vaikea päästä eroon, vaikka markkinoilla olisikin tarjolla halvempia sopimuksia, sanoo Lintilä.

Lintilän mukaan tilanne aiotaan tutkia. Hän pitää mahdollisena myös sitä, että valtio puuttuu hinnoitteluun.

– Olen pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään, kuinka paljon suomalaisia on jäänyt tällaisen kalliin sopimuksen loukkuun ja mitä tälle voitaisiin tehdä. Haasteena on se, että kyseessä on yhtiön ja yksityishenkilön solmima sopimus. Siihen puuttuminen olisi melko poikkeuksellinen keino. En kuitenkaan sulje pois sen mahdollisuutta.

