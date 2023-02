LP Viestissä kaudella 2019–2020 pelannut libero Eveliina Rautiainen on uusin pelaaja, joka haluaa tuoda julkisuuteen Hämeenlinnan naisten lentopallojoukkueessa esiintynyttä epäasiallista käyttäytymistä.

Rautiainen kirjoittaa ikävästä kohtelustaan julkisessa Facebook-päivityksessään.

– Meiltä alettiin viikottain mittaamaan painoa ja muutaman kerran kaudessa otettiin rasvaprosentit kun joukkueen fysiikkavalmentaja saapui Italiasta paikalle. Tilanne, jossa rasvaprosentti ja paino mitattiin oli aivan järkyttävä nuorelle pelaajalle, Rautiainen kirjoittaa.

Rautiainen siirtyi Hämeenlinnaan kaudeksi 2014–2015, jolloin hän oli parikymppinen.

– Olimme yksi kerrallaan pukuhuoneessa pienet pelishortsit ja vain urheiluliivit päällä valmentajien arvosteltavana. Kun oli minun vuoroni, pukuhuoneessa oli vielä muitakin miespuolisia seurassa toimivia henkilöitä. Kun painoni otettiin, todettiin ”oh, you drink too much beer” (juot liikaa olutta) ja naurettiin. Seuraavaksi fysiikkavalmentaja tuli luokseni rasvaprosenttia varten tarkoitettujen pihtien kanssa. Hän mittasi lukemia ja totesi ”wow, this is a new record” (tämä on uusi ennätys), Rautiainen kirjoittaa.

– Pidättelin kyyneliä. Tunsin olevani täysin epäonnistunut ja liian iso ja lihava.

Rautiainen kertoo mittausten seurauksena alkaneensa pitää ruokapäiväkirjaa valmentajille. Pelaaja alkoi harjoittelun lisäksi lenkkeillä. Rautiainen kertoo vähentäneensä syömistä niin, että lopulta söi vain 500 kilokaloria vuorokaudessa.

– Kun vajaassa kuukaudessa painoa oli tippunut melkein 10 kiloa, jouduin puhutteluun. Silloin kerroin mitä teen ja että se lähti liikkeelle siitä painon ja rasvaprosentin mittaamisesta. Valmentaja kuitenkin sanoi, ettei mitään tälläistä kommentointia ole koskaan tapahtunut mistä kerroin.

Tämän jälkeen Rautiainen aloitti terapian, jonka seurauksena hän jätti lenkkeilyn ja alkoi taas syödä paremmin.

– Tästä kaikesta jäi kuitenkin syvät arvet, joita kannoin mukanani päivästä toiseen. Tuntui siltä, etten kelpaa. En ole tarpeeksi hyvä. Mun pitäisi olla pienempi, jotta pärjäisin paremmin.

Hämeenlinnasta Rautiaisen tie vei Kuusamoon kaudeksi 2018–2019. Liberopelaaja loukkasi kauden aikana polvensa ja joutui sivuun peleistä. Kuusamossa arvet olivat yhä mukana, ja Rautiainen yritti tiputtaa painoaan dieettien avulla.

Salossa Rautiainen kertoo olleensa onnellinen. Hän kertoo päässeensä ”mahtavaa seuraan, jossa hänen taitoihinsa uskottiin”.

Kaikki ei ollut silti edelleenkään hyvin.

– Vaikka seurassa hoidettiin painon tarkkailu inbody-mittauksella ja keskityttiin lihasmassan tarkkailuun asiantuntevassa ohjauksessa, arvet nousivat pintaan ja niiden kanssa taistelu oli päivittäistä.

Rautiaisen mukaan kauden jälkeen tilanne romahti.

– Olin täysin syömishäiriön armoilla. Pelkäsin syömistä, painon tarkkailu lähti ihan käsistä ja voin huonosti. Hämeenlinnassa tulleet arvet saivat minut sairastumaan syömishäiriöön.

Tästä on nyt aikaa noin kolme vuotta.

– Olen saanut hyvää hoitoa, mutta sairauteni on helvetin sinnikäs. Olen ollut sairaalahoidossa monta kertaa, välillä ihan letkuruokinnassa, kun muuten syöminen ei ole onnistunut, 27-vuotias Rautiainen kirjoittaa.

Rautiaisen päivitys on loppuun asti karua luettavaa.

– Olen yrittänyt itsemurhaa, kun voimat ovat olleet niin loppu. Vakavan syömishäiriön lisäksi olen saanut diagnoosiksi traumaperäisen stressihäiriön, joka on iso syy syömishäiriöön sairastumiseen, vakavan masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön. Kaikki tämä Hämeenlinnassa tapahtuneiden punnitusten ja kehon kommentointien takia.

Hän pitää laukaisevana tekijänä juuri Hämeenlinnan tapahtumia.

– On myös asioita, joita en julkisuuteen aio nyt tuoda, jotka ovat vaikuttaneet trauman syntymiseen Hämeenlinnassa. Nämä kaikki ovat syitä siihen, miksi urani onnellisena ammattilentopalloilijana, joka rakasti lajia ja sen parissa tekemistä, loppui.

LP Viesti oli Rautiaisen viimeinen liigaseura. Seuraavalla kaudella hän pelasi vielä Ykkössarjaa TuTo Volleyssa.

– Tällä hetkellä tilanne on päässyt siihen pisteeseen, että olen eläkkeellä ja asun mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa asumisyksikössä, käyn terapiassa kahdesti viikossa ja tapaan syömishäiriöyksiköstä työntekijää viikottain. Silti kamppailen elämästäni ja sen jatkumisesta. Voimat on aivan loppu ja tekisi mieli vaan lyödä hanskat tiskiin ja luovuttaa. Elämäni on selviytymistä tunnista toiseen ja vihaan sitä.