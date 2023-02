LP Viestin pitkä etsintä on ohi – uuden pelaajan sijaan seura löysi kaksi uutta pelaajaa

LP Viestin lähes viisi kuukautta kestänyt uuden yleispelaajan etsintä päättyi siirtorajan viimeisenä päivänä.

Ennen kauden alkua seuran jättäneen serbialaisen Aleksandra Petrovicin tilalle ei hankittu lopulta yhtä vaan kaksi uutta yleispelaajaa: bosnialainen Andela Kovac ja yhdysvaltalainen Jordan Lockwood.

– Todellisen tason näkee vasta livenä, mutta varsinkin Jordanista on kovat odotukset, koska hän on pelannut Yhdysvalloissa hyvässä yliopistojoukkueessa, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen kommentoi.

Petrovicin korvaajan hankinta muuttui tammikuussa suorastaan akuutiksi, kun hollantilainen Dagmar Boomin kausi päättyi polvivammaan.

– Koko kauden pelaajia on puuttunut milloin miltäkin pelipaikalta. Nyt näyttää siltä, että päästään harjoittelemaan sellaisella kokoonpanolla, kuin kauden alussa suunniteltiin, Lemminkäinen toivoo.

Samalla seura lähetti selkeän viestin muille Mestaruusliigan seuroille: kausi 2022–2023 ei ole LP Viestille mikään välikausi.

Teksasista kotoisin oleva 24-vuotias ja 187-senttinen Jordan Lockwood pelasi menestyksekkään yliopistouran Houstonissa, Navarro Collegessa, Pittsburghissa ja Denverissä, josta hän valmistui viime joulukuussa.

Navarrossa hän johdatti koulun ensimmäiseen valtakunnalliseen NJCAA-mestaruuteen ja hänet valittiin vuoden pelaajaksi.

Pittsburghissa joukkue selvisi Lockwoodin ensimmäisenä vuonna NCAA-lopputurnauksessa kahdeksan parhaan joukkoon ja toisella kertaa Final Four -lopputurnaukseen ensimmäistä kertaa koulun historiassa. Mielenkiintoinen yksityiskohta Pittsburgh-vuosista oli se, että 2021 pelaajat käyttivät otteluissa kasvomaskia!

Viimeisellä kaudella Denverissä Lockwood pelasi kaikissa 31 ottelussa, ja iski 17 ottelussa yli 10 hyökkäyspistettä. Torjuntoja hän otti 2,1 ottelua kohti.

– Suomen liigassa on mahdollisuus kasvaa, oppia ja toivon mukaan voittaa Suomen mestaruus. Olen Suomeen tulosta, kaikista tulevista muistoista sekä kovasta kilpailusta, Lockwood kertoi.

Itä-Sarajevosta kotoisin oleva 22-vuotias ja 183-senttinen Andela Kovac on käynyt Bosnian maajoukkueputken läpi U15-tytöistä aina naisten maajoukkueeseen asti. Tällä kaudella hän on pelannut Turkin toisella sarjatasolla Ciftlikköy Belediyesporissa. Kovacin hyökkäyskorkeus on tasan kolme metriä ja torjuntakorkeus 280 senttiä.

– Toivon, että totun nopeasti uuteen ympäristöön, sovin joukkueeseen, saan uusia kokemuksia sekä autan joukkuetta saavuttamaan hyvän tuloksen. Olen kuullut Suomen liigasta hyvää. Uskon, että tämä on uralleni hyvä steppi, Kovac kommentoi.

Ennen Turkin reissua Kovac pelasi kotimaassaan Bosnia-Hertsegovinassa ZOK Igman Ilidzassa ja UOK Banja Luka Volleyssa, jossa hän voitti viime kaudella maan mestaruuden. Mestaruuskauden jälkeen Kovac sai tarjouksia muun muassa Ranskasta ja Kazakstanista, mutta valitsi Turkin.

Bosnia-Hertsegovinan maajoukkue on aika lailla samaa tasoa Suomen kanssa: maailmanrankingissa Bosnia on 32:s, Suomi 40:s, Euroopan rankingissa Bosnia on 16:s ja Suomi 23:s.

Syksyn 2021 EM-kisoissa Suomi oli 18:s ja Bosnia 19:s. Ensi syksyn EM-kisoissa Suomi ja Bosnia ovat eri alkulohkossa.

Kovac ja Lockwood ovat jo liittyneet LP Viestin harjoitusvahvuuteen. Sisäänajoon on olosuhteet huomioiden ruhtinaallisesti aikaa, sillä LP Viestin seuraava ottelu on vasta ensi viikon keskiviikkona Pölkky Kuusamon vieraana.

Kaksikko pelaa ensimmäistä kertaa uuden kotiyleisönsä edessä ensi viikon lauantaina, kun Salohallissa kohtaavat 2000-luvun jättiläiset LP Viesti ja Hämeenlinna.

