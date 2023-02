Lumimyräkkä ja liukkaus vaikeuttaneet tieliikennettä, Kemiöntiellä kolme kuusta kaatui omakotitalon päälle

Lumimyräkkä ja liukas keli on aiheuttanut ongelmia tieliikenteessä perjantaiaamun aikana. Ulosajoja on sattunut, mutta henkilövahingoilta on vältytty.

Vaskiontiellä eli tiellä 224 on aamun aikana ollut kaksi kertaa ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Ensin Yttelän ja Märyn risteyssiltojen välillä aamuseitsemän ja aamukahdeksan välillä, ja sen jälkeen puoli yhdeksästä puoli yhteentoista Märynummen ja Vaskion välillä.

Lisäksi Kemiöntiellä kaatui varhain aamulla kolme isoa kuusta omakotitalon päälle. Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rakennus kärsi lievät omaisuusvahingot. Pelastuslaitoksen yksiköt varmistivat tilanteen ja raivasivat oksia sen verran, että rakennuksen pääovesta pääsee kulkemaan. Ammattimetsuri tulee hoitamaan puut pois.

Tieliikennekeskuksen mukaan Suomen etelä- ja keskiosassa on monin paikoin huono ajokeli lumisateen, lumisten ja jäisten tienpintojen vuoksi.

Juttua päivitetty 10.2. klo 10.55.