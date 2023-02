Maanjäristyksen kuolonuhreja Turkissa ja Syyriassa jo yli 33 000 – YK:n arvion mukaan uhreja voi olla 50 000

Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku voi nousta jopa yli 50 000:een, arvioi YK:n edustaja vierailtuaan Turkin katastrofialueella.

YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths arvioi Sky News -uutiskanavan haastattelussa, että kuolleiden lukumäärä voi tämänhetkisestä ”tuplaantua tai jopa enemmän”.

Kuolonuhreja on tähän mennessä löydetty raunioista yli 33 000. Viranomaistietojen mukaan Turkissa on kuollut lähes 30 000 ihmistä ja Syyriassa yli 3 500.

Griffiths aloitti vierailunsa lauantaina pahoin tuhoutuneesta Kahramanmarasin kaupungista, joka oli ensimmäisen maanjäristyksen keskus viime maanantaina. YK ei ole hänen mukaansa vielä aloittanut kuolleiden lukumäärän laskemista. Kuolonuhrien määrä noussee merkittävästi enemmän sitten, kun pelastajat pääsevät kunnolla raunioiden alle, hän uskoo.

Avun perille vieminen on ollut hidasta. Griffiths kertoi sunnuntaina Twitterissä, että ihmiset Syyrian luoteisosissa oikeutetusti tuntevat olonsa hylätyiksi, kun he etsivät kansainvälistä apua, jota ei ole saapunut.

– Minun tehtäväni ja meidän velvollisuutemme on korjata tämä epäonnistuminen niin nopeasti kuin pystymme, hän kirjoitti.

Jos Griffithsin arvio toteutuu, on maanjäristys Turkille pahin katastrofi sitten vuoden 1939. Tuolloin Itä-Turkin Erzincanissa sattuneessa järistyksessä kuoli lähes 33 000 ihmistä ja yli 100 000 loukkaantui.

Viime vuosikymmenten pahimmassa maanjäristyksessä lähellä Istanbulia kuoli yli 17 000 ihmistä vuonna 1999.

Tuorein maanjäristys on alueella vaikuttanut lähes 26 miljoonaan ihmiseen. YK on varoittanut, että ainakin 870 000 ihmistä tarvitsee kiireesti lämpimiä aterioita Turkissa ja Syyriassa.

Ihmisiä löytyy elossa enää harvakseltaan

Turkin ja Syyrian katastrofialueilla elossa selvinneitä löytyy enää vain harvakseltaan, kun ensimmäisestä suuresta järistyksestä on kulunut jo lähes viikko. Asiantuntijoiden mukaan ihmisen on lähes mahdotonta selviytyä talviolosuhteissa raunioiden alla yli kahta päivää, mutta ihmeitä on silti yhä tapahtunut.

Vielä tänään pelastajat löysivät raunioista elossa ainakin seitsemän kuukauden ikäisen vauvan sekä teini-ikäisen tytön. Tänään onnistuttiin pelastamaan myös 10-vuotias tyttö, joka selvisi elossa, vaikka maanjäristyksestä oli jo 147 tuntia, kertoi Istanbulin pormestari Ekrem Imamoglu Twitterissä.

Imamoglu julkaisi videon Cudi-nimisen tytön pelastamisesta Antakyan kaupungissa Kaakkois-Turkissa. Videolla Istanbulin kaupungin pelastustyöntekijät nostavat tytön rakennuksen raunioon kaivamansa reiän kautta ja alkavat antaa hänelle ensiapua.

Avustustöitä keskeytetty turvallisuushuolien vuoksi

Tuhoalueilla työskentelee kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä. Turkin ulkoministeriö kertoi lauantaina, että pelastustyöntekijöiden avuksi oli viikonloppuun mennessä saapunut pelastajia lähes 70 maasta.

Turkin valtion uutistoimiston mukaan avustustöitä on jouduttu keskeyttämään joillakin tuhoalueilla turvallisuussyistä, mutta syitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Lauantaina uutistoimisto AFP kertoi, että Itävallan armeija sekä Saksan pelastuspalvelu ja saksalainen avustusjärjestö olivat ilmoittaneet keskeyttäneensä pelastusoperaationsa, koska alueella on ollut yhteenottoja.

Sunnuntaina israelilainen avustusjärjestö kertoi AFP:n mukaan ryhmänsä lähteneen Turkista, koska henkilöstöön kohdistui merkittävä turvallisuusuhka. Ryhmä oli lähtenyt takaisin Israeliin hätälennolla. Ryhmän edustaja kertoi järjestön tienneen, että alueella voi olla vaarallista, mutta tiedustelutiedon mukaan israelilaisiin kohdistui konkreettinen ja välitön uhka.

Ryhmä oli lähettänyt reilut parikymmentä lääkintäammattilaista auttamaan pelastustöissä.

– – – – –

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ayla Albayrak, Ville Väänänen, Anne Salomäki